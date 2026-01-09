ETV Bharat / state

हाईटेक गुरुग्राम में पुलिसिंग में नई डिजिटल पहल, व्हाट्सएप चैटबॉट से जुड़ेंगे नागरिक, एक क्लिक में मिलेगी सारी जानकारी

व्हाट्सएप चैटबॉट से जुड़ेंगे नागरिक ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस ने डिजिटल पुलिसिंग को और अधिक सशक्त बनाते हुए नागरिकों के लिए एक नई पहल की है. गुरुग्राम पुलिस ने व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा लॉन्च की है, जो 24×7 उपलब्ध रहेगी. इस सेवा के जरिए आम लोग अब घर बैठे ही पुलिस से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां और सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे. यह सेवा 9599964777 नंबर पर सक्रिय की गई है. कमिश्नर ने दी जानकारी: गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बताया कि इस व्हाट्सएप चैटबॉट को इस उद्देश्य से तैयार किया गया है ताकि पुलिस सेवाएं अधिक आसान, तेज और पारदर्शी बन सकें. यह केवल तकनीकी नवाचार नहीं, बल्कि जनसेवा, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. हाईटेक गुरुग्राम में पुलिसिंग में नई डिजिटल पहल (ETV Bharat)