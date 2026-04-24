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फिरोजाबाद में बन रहा हाईटेक Glass Museum, जानिए कब तक बनकर तैयार हो जाएगा

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने मुख्य विकास अधिकारी के साथ किया निरीक्षण.

high tech glass museum is being built in firozabad find out when it will be ready
फिरोजाबाद में बन रहा हाईटेक ग्लास म्यूजियम. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 1:02 PM IST

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फिरोजाबाद: ग्लास कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर फिरोजाबाद जिले को वैश्विक पहचान दिलाने वाले महत्वाकांक्षी ग्लास म्यूजियम और ऑडिटोरियम का निर्माण इसी साल मई के अंत तक पूरा हो जाएगा. प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी रमेश रंजन ने मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और गति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान डीएम ने ऑडिटोरियम में हो रही वॉल पेंटिंग का अवलोकन किया और उसकी कलात्मकता की सराहना की. साथ ही उन्होंने यहां अत्याधुनिक साउंड सिस्टम लगाने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में होने वाले सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रम उच्च स्तर के हों. उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऑडिटोरियम के शेष कार्य हर हाल में मई माह के अंत तक पूरे कर लिए जाएं.


डीएम ने सूचना एवं पर्यटन केंद्र का भी निरीक्षण किया और ग्लास म्यूजियम तथा ऑडिटोरियम तक पहुंचने वाले मार्ग को बेहतर और सुगम बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने सख्ती से कहा कि निर्माण कार्य और मार्ग सुदृढ़ीकरण के दौरान परिसर में मौजूद पेड़ों को किसी भी स्थिति में न काटा जाए. विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने पर उन्होंने विशेष जोर दिया और मुख्य विकास अधिकारी को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए.बता दें कि करीब 47.47 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस हाईटेक प्रोजेक्ट का 90 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है.


यह ग्लास म्यूजियम न केवल फिरोजाबाद के कांच उद्योग की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगा, बल्कि जिले को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा. फिरोजाबाद का कांच उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिससे लगभग 5 से 6 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं. 50 हजार से अधिक परिवार चूड़ी निर्माण और सजावट के कार्य में लगे हुए हैं. ऐसे में यह म्यूजियम कारीगरों के पारंपरिक हुनर को अंतरराष्ट्रीय मंच देने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का माध्यम बनेगा.देश के MSME कांच उत्पादन में फिरोजाबाद का लगभग 70 प्रतिशत योगदान है. जिले में 465 से अधिक सक्रिय औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं, जहां पॉट फर्नेस, टैंक फर्नेस और मफल फर्नेस के जरिए उत्पादन होता है. यहां बनने वाले ग्लास उत्पादों का सालाना कारोबार करीब 1500 करोड़ रुपये तक पहुंचता है, जिसमें ग्लास वुड आइटम, फ्लावर पॉट और क्रिसमस डेकोरेशन प्रमुख हैं, जिनका निर्यात भी किया जाता है.

कहां बन रहा है म्यूजियम: डबराई क्षेत्र में विकास भवन के पास लगभग 25,700 वर्ग मीटर में बन रहा यह म्यूजियम विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा. इसमें 500 सीटों वाला भव्य ऑडिटोरियम, 150 सीटों का ओपन एयर थिएटर, आर्ट गैलरी, वॉच टावर, मल्टीपर्पज हॉल, कैफेटेरिया और पर्यटन सूचना केंद्र जैसी सुविधाएं होंगी. यह परिसर पर्यटकों को कांच कला के इतिहास से लेकर आधुनिक तकनीक तक का अनूठा अनुभव देगा.

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