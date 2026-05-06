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अब आग बुझाएंगे रोबोट और वाटर बाउजर! हाईटेक उपकरणों से होगी मॉनिटरिंग, फायर सर्विस विभाग का खास प्लान

चीफ फायर अफसर दीपक शर्मा ने बताया कि हम इस साल अपने संसाधन बढ़ाने जा रहे हैं.

फायर सर्विस विभाग का खास प्लान
फायर सर्विस विभाग का खास प्लान (Photo credit: मीडिया सेल, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस विभाग)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 8:50 PM IST

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कानपुर : शहर में आगजनी की घटनाओं पर तेजी से काबू पाया जा सके इसके लिये अब हाईटेक तरीकों को अपनाया जाएगा. कानपुर स्थित मुख्यालय को आने वाले समय में फायर फाइटिंग ड्रोन मिलने जा रहे हैं. वहीं, पहले से मौजूद रोबोट और जल्द ही आने वाले वाटर बाउजर वाहन से आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी. दादा नगर स्थित फायर स्टेशन मुख्यालय पर 35 मीटर ऊंचाई वाला हाइड्रोलिक वाहन था. लेकिन, अब जल्द ही 42 मीटर व 72 मीटर ऊंचाई वाले हाइड्रोलिक वाहनों को भी कानपुर भेजा जाएगा.

फायर सर्विस विभाग का खास प्लान (Video credit: ETV Bharat)

"रोबोट से भी बुझाई जा सकेगी आग" : चीफ फायर अफसर दीपक शर्मा ने बताया कि कुछ समय पहले कानपुर के बांसमंडी में हादसा हुआ था. कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें दमकल कर्मियों ने अपनी जान पर खेलते हुए कई लोगों को बचाया है. उन्होंने कहा कि कानपुर एक घनी आबादी वाला शहर है, यहां कई ऐसे बाजार हैं, जो बहुत अधिक भीड़ वाले हैं. इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित इकाईयों में भी हमेशा कोई न कोई डर बना रहता है. लेकिन, हमारी तैयारी पूरी है. हम इस साल अपने संसाधन बढ़ाने जा रहे हैं. साथ ही दमकल कर्मियों की मदद के लिए रोबोट से भी आग बुझाई जाएगी.

हाइड्रोलिक वाहनों का इस्तेमाल : सीएफओ ने बताया कि फायर फाइटिंग ड्रोन का प्रयोग करके जहां हम आगजनी के मामलों में मॉनिटरिंग कर सकेंगे. आग की सही लोकेशन मिल सकेगी. वहीं, वाटर बाउजर जैसे वाहन आग पर अंकुश के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे. इनकी पानी की क्षमता 22 हजार लीटर है. ऊंचाई वाले स्थानों पर 42 और 72 मीटर ऊंचाई तक हाइड्रोलिक वाहनों का इस्तेमाल कर आग को बुझा सकेंगे. रोबोट का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जा सकेगा, जहां आसानी से दमकलकर्मी नहीं पहुंच सकते हैं. इसके अलावा अन्य अत्याधुनिक संसाधनों का भी हम प्रयोग करेंगे.

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