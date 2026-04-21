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SMS Hospital : दुनिया का दूसरा हाईटेक डर्मेटोलॉजी सेंटर शुरू, कम दरों पर मिलेगा स्किन और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट

राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अब स्किन और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं. देखिए ये रिपोर्ट...

Jaipur SMS Hospital
'इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी' की शुरुआत... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 8:13 PM IST

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जयपुर: आपको खूबसूरत बनाएगा सवाई मान सिंह अस्पताल. जी हां, अस्पताल में 'इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी' की शुरुआत की गई है, जहां लेजर और कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं से जुड़े सभी आधुनिक इलाज एक ही छत के नीचे मिलेंगे. इस नए इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि यहां मिलने वाले इलाज की लागत प्राइवेट स्किन क्लीनिक्स की तुलना में करीब 60 फीसदी तक कम होगी.

इससे आम लोगों को महंगे स्किन ट्रीटमेंट के लिए अब निजी अस्पतालों या बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा. एसएमएस अस्पताल के स्किन रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपक माथुर का कहना है कि यह देश का पहला ऐसा सरकारी सेंटर है, जहां लेजर और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की इतनी एडवांस सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हैं.

SMS में हाईटेक डर्मेटोलॉजी सेंटर, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

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विश्व का दूसरा सेंटर : डॉ. माथुर का कहना है कि लंदन के बाद यह दुनिया का दूसरा अत्याधुनिक केंद्र है और इस सेंटर में इंस्टॉल की गई मशीनें लंदन के सेंटर से भी एडवांस हैं, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं. इन मशीनों के जरिए मरीजों को बालों से लेकर त्वचा से जुड़ी जटिल समस्याओं का आधुनिक इलाज मिलेगा. यहां हेयर री-ग्रोथ (दोबारा बाल उगाने) से लेकर लेजर के जरिए अनचाहे बाल हटाने की सुविधा उपलब्ध होगी.

Skin Treatment in SMS Hospital
इस तरह के इलाज उपलब्ध... (ETV Bharat GFX)

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सस्ती दरों में मिलेगा इलाज : डॉ. माथुर का कहना है कि यह सेंटर तकनीक और सुविधाओं के मामले में लंदन के संस्थानों से भी आगे है. इस सेंटर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के मरीजों को बड़ा फायदा मिलेगा, जो अब तक महंगे कॉस्मेटिक उपचार नहीं करा पाते थे. डॉ. माथुर का कहना है कि एसएमएस अस्पताल का यह नया इंस्टीट्यूट न केवल जयपुर, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए स्किन ट्रीटमेंट का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

Jaipur SMS Hospital
स्किन और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं (ETV Bharat Jaipur)

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