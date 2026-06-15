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₹10 लाख में मद्य निषेध सिपाही परीक्षा पास कराने वाला गैंग दबोचा गया! वॉकी-टॉकी, ब्लूटूथ से कराते थे हाईटेक नकल

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में मद्यनिषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल कराने वाले एक सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से परीक्षा में फर्जीवाड़ा कराने की कोशिश कर रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो परीक्षार्थी और दो कथित सॉल्वर शामिल हैं.

परीक्षार्थी की गतिविधि संदिग्ध: मामले का खुलासा सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने प्रेस वार्ता में किया. मिली जानकारी के अनुसार जिले के 22 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित मद्यनिषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत सिपाही पदों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. इसी दौरान मिठनपुरा स्थित चैपमैन बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी की गतिविधि संदिग्ध पाई गई.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

ब्लूटूथ और माइक्रोफोन बरामद: बताया जा रहा है कि जांच के दौरान परीक्षार्थी पंकज यादव के पास से ब्लूटूथ डिवाइस और माइक्रोफोन बरामद किया गया. पूछताछ के आधार पर पुलिस ने दूसरे परीक्षा केंद्र के बाहर से प्रकाश कुमार को गिरफ्तार किया, जिसके पास से वॉकी-टॉकी समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कदाचार: पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों तक पहुंचा रहे थे. दोनों आरोपियों की निशानदेही पर विशेष टीम ने पटना में छापेमारी कर संजय कुमार सिंह उर्फ रंजन सिंह और पवन कुमार को गिरफ्तार किया.

10 लाख रुपये में डील: प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संजय कुमार सिंह उर्फ रंजन सिंह और उसके साथी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग कर अभ्यर्थियों तक उत्तर पहुंचाने का काम करते थे. मुजफ्फरपुर परीक्षा केंद्र पर माइक्रोफोन और वॉकी-टॉकी के जरिए नकल कराने की साजिश रची गई थी. पूछताछ में यह भी सामने आया कि इस पूरे फर्जीवाड़े के लिए करीब 10 लाख रुपये में डील हुई थी.