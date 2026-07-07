ETV Bharat / state

डुप्लीकेट स्मार्ट चाबी से चुराते थे महंगी कारें, दिल्ली पुलिस ने गैंग का किया पर्दाफाश; 11 गाड़ियां बरामद

10 लाख की हाईटेक मशीनों से चंद सेकेंड में उड़ जाती थीं लग्जरी कारें, GPS कर देते थे फेल; दिल्ली पुलिस ने दबोचा पूरा गैंग

गिरोह का मास्टरमाइंड अलीपुर का हिस्ट्रीशीटर
गिरोह का मास्टरमाइंड अलीपुर का हिस्ट्रीशीटर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 7, 2026 at 7:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों से हाई-एंड कारें चोरी करने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय गैंग का रोहिणी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने पर्दाफाश किया है. यह गिरोह करीब 10 लाख रुपये कीमत की अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक की-प्रोग्रामिंग मशीनों की मदद से कुछ ही सेकेंड में किसी भी लग्जरी कार की डुप्लीकेट स्मार्ट-चाबी तैयार कर उसे बिना लॉक तोड़े चोरी कर लेता था. इतना ही नहीं, वाहनों में लगे GPS ट्रैकिंग सिस्टम का भी पता लगाकर उसे बेअसर कर देता था, जिससे पुलिस के लिए चोरी की कार तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था. पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर 11 चोरी की कारें, एक ऑटो और बड़ी मात्रा में हाईटेक उपकरण बरामद किए हैं.

सुनियोजित तरीके से वारदात को देता था अंजाम

रोहिणी के डीसीपी शशांक जायसवाल ने बताया कि जिले में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं के बाद स्पेशल स्टाफ को सक्रिय किया गया था. कई दिनों की निगरानी के बाद अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में सामने आया कि गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देता था. सबसे पहले बलविंदर उर्फ बिंदा दिन में विभिन्न कॉलोनियों में घूमकर नई और महंगी गाड़ियों की रेकी करता था.

10 लाख की हाईटेक मशीनों से चंद सेकेंड में उड़ जाती थीं लग्जरी कारें (ETV Bharat)

वह ऐसे वाहनों को चिन्हित करता जिन्हें रात में आसानी से चोरी किया जा सके. इसके बाद वह वाहन की पूरी जानकारी गैंग के सरगना कुलदीप सिंह उर्फ लक्की तक पहुंचाता था.जांच में यह भी सामने आया कि गैंग के पास GPS डिटेक्टर मौजूद था, जिसकी मदद से वह वाहनों में लगे ट्रैकिंग सिस्टम का पता लगा लेते थे. इससे वाहन की लोकेशन ट्रेस करना बेहद कठिन हो जाता था.

गिरोह का मास्टरमाइंड अलीपुर का हिस्ट्रीशीटर

गिरोह का मास्टरमाइंड कुलदीप सिंह थाना अलीपुर का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ पहले से 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह कंप्यूटरीकृत की-कटिंग मशीन, विशेष सॉफ्टवेयर, टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग डिवाइस की मदद से कुछ ही सेकेंड में कार की डुप्लीकेट स्मार्ट-की तैयार कर देता था. इसके बाद बिना शीशा तोड़े और बिना लॉक क्षतिग्रस्त किए वाहन चोरी कर लिया जाता था. आरोपी फेस मास्क पहनकर वारदात करते थे ताकि उनकी पहचान न हो सके.

महंगी एसयूवी और लग्जरी कारों को बेचा जाता था

चोरी के बाद महंगी एसयूवी और लग्जरी कारों को दूसरे राज्यों में सक्रिय रिसीवरों के जरिए बेच दिया जाता था. जिन वाहनों को बेचना संभव नहीं होता था, उन्हें गुप्त ठिकानों पर ले जाकर खोल दिया जाता था. इंजन, गियर बॉक्स, ECU, अलॉय व्हील, हेडलाइट, दरवाजे और अन्य महंगे स्पेयर पार्ट्स निकालकर ग्रे मार्केट में अलग-अलग बेच दिए जाते थे. चोरी के पार्ट्स की ढुलाई के लिए आरोपी चोरी के ऑटो का इस्तेमाल करते थे, जिससे किसी को शक न हो.

आरोपियों के कब्जे से 11 चोरी की कारें बरामद: पुलिस ने इस मामले में कुलदीप सिंह उर्फ लक्की (47),बलविंदर उर्फ बिंदा (32),दीपक उर्फ देव (32) और बख्शीश सिंह उर्फ मन्नी (37) को गिरफ्तार किया है. दीपक चोरी की गाड़ियों को खरीदारों तक पहुंचाने का काम करता था, जबकि बख्शीश चोरी के वाहनों को काटकर उनके स्पेयर पार्ट्स बेचता था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 चोरी की कारें, एक चोरी का ऑटो, 50 इलेक्ट्रॉनिक डुप्लीकेट चाबियां, कंप्यूटरीकृत की-कटिंग मशीन, कंप्यूटर सिस्टम, टैबलेट, GPS डिटेक्टर, फर्जी नंबर प्लेट और अन्य उपकरण बरामद किए हैं.

डीसीपी शशांक जायसवाल ने कहा कि गिरोह के अन्य साथियों और चोरी की गाड़ियों को खरीदने वाले नेटवर्क की तलाश की जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई और वाहन चोरी के मामलों का खुलासा होगा.

ये भी पढ़ें:

दिल्ली पुलिस ने 10 साल से फरार उम्रकैद के दो दोषी भाइयों को किया गिरफ्तार, एक चर्चित हत्या मामले में भी वांछित

29 साल बाद सुलझा 1997 का ब्लाइंड मर्डर केस, हत्यारा गिरफ्तार; 'अली भाई' बनकर छिपा था आरोपी

दिल्ली: 3 साल बाद दबोचा गया 1 लाख का इनामी, नाबालिग को 2 लाख रुपए में बेचने का है आरोप

TAGGED:

DELHI CAR THEFT GANG
ROHINI DCP SHASHANK JAISWAL
STEAL LUXURY CAR AFTER DISABLE GPS
दिल्ली में कार चोर पर्दाफाश
HIGH TECH CAR THEFT GANG BUSTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.