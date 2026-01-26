अपराध कर भागना होगा मुश्किल, अलवर के एंट्री प्वाइंट्स पर लगेंगे हाई-टेक कैमरे
अलवर के प्रवेश द्वारों पर 10 एएनपीआर कैमरे लगेंगे. इससे बाहरी अपराधियों की पहचान व ट्रैकिंग आसान होगी.
Published : January 26, 2026 at 7:26 PM IST
अलवर: अलवर शहर के एंट्री प्वाइंट्स पर अब 10 एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे बाहरी अपराधियों का अपराध कर आसानी से अपने प्रदेशों की सीमा में प्रवेश कर पाना मुश्किल होगा. तेज व लापरवाही से गाड़ी चलाकर दुर्घटना कर वाहनों को भगा ले जाना भी संभव नहीं हो पाएगा. इन आधुनिक तकनीक वाले कैमरों को लगाने की प्रक्रिया पुलिस, प्रशासन व यूआईटी की ओर से शुरू की जा चुकी है. अभी तक शहर के प्रमुख प्वाइंटों पर पीटीजेड कैमरे लगे थे, लेकिन इन कैमरों से वाहनों की नंबर प्लेट साफ तरीके से पढ़ पाना मुश्किल हो रहा था. नतीजतन, अपराधों व सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही थी.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि प्रथम चरण में अलवर शहर के प्रवेश द्वारों पर 10 एएनपीआर तकनीक के कैमरे लगाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि शहर के एंट्री व एक्जिट प्वाइंट और संभावित दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों का सर्वे किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, यूआईटी, पुलिस एवं कैमरे लगाने वाली टीम ने कैमरे लगाने के लिए स्थलों को चिह्नित किया है. इन कैमरों की सहायता से शहर में आने वाले रास्तों पर संदिग्ध वाहनों की पहचान की जा सकेगी. यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई करना आसान होगा.
अलवर शहर में यहां लगेंगे कैमरे: अतिरिक्त कांबले ने बताया कि अलवर शहर के एंट्री प्वाइंट्स – तिजारा-भिवाड़ी रोड पर गाजूका पुलिया, छठी मील व किथूर, रामगढ़ दिल्ली रोड पर मन्नाका मोड़, सूर्य नगर, बख्तल की चौकी, लोहिया का तिबारा, मालाखेड़ा-राजगढ़ पर सामोला चौराहा, भूगोर तिराहा, हनुमान सर्किल पर यूआईटी की ओर से एएनपीआर तकनीक के कैमरे लगाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इन कैमरों के लिए अलवर कंट्रोल रूम पर हैड क्वार्टर बनाया जाएगा, जहां सभी कैमरों की फीड पर पुलिस कर्मियों की निगरानी रहेगी. इससे शहर में बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था, अपराध की रोकथाम व यातायात पर नियंत्रण करना आसान होगा.
कैमरों से हो सकेगी वाहनों की ट्रैकिंग: एएसपी कांबले ने बताया कि एएनपीआर सिस्टम में हाई स्पीड कैमरा लगा होता है. यह कैमरा अपने सामने से गुजरने वाले वाहनों की नंबर प्लेट की तस्वीरें लेने में सक्षम होता है. इस तकनीक में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) सॉफ्टवेयर का उपयोग होगा. इन कैमरों में वाहनों की नंबर प्लेट के विजुअल डेटा को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने की क्षमता होती है. कम रोशनी एवं रात के समय एएनपीआर कैमरों में इंफ्रारेड रोशनी का उपयोग होता है, जिससे कम रोशनी में वाहनों की नंबर प्लेट की स्पष्ट फोटो उपलब्ध हो जाती है. इस फोटो में आए वाहनों के नंबर को प्री-लोडेड डेटाबेस या केन्द्रीय सर्वर से मिलाया जाता है. इसमें वाहनों की डिटेल होती है, जिसके आधार पर वाहनों की ट्रैकिंग होती है.