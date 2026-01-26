ETV Bharat / state

अपराध कर भागना होगा मुश्किल, अलवर के एंट्री प्वाइंट्स पर लगेंगे हाई-टेक कैमरे

पुलिस का कंट्रोल रूम ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: अलवर शहर के एंट्री प्वाइंट्स पर अब 10 एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे बाहरी अपराधियों का अपराध कर आसानी से अपने प्रदेशों की सीमा में प्रवेश कर पाना मुश्किल होगा. तेज व लापरवाही से गाड़ी चलाकर दुर्घटना कर वाहनों को भगा ले जाना भी संभव नहीं हो पाएगा. इन आधुनिक तकनीक वाले कैमरों को लगाने की प्रक्रिया पुलिस, प्रशासन व यूआईटी की ओर से शुरू की जा चुकी है. अभी तक शहर के प्रमुख प्वाइंटों पर पीटीजेड कैमरे लगे थे, लेकिन इन कैमरों से वाहनों की नंबर प्लेट साफ तरीके से पढ़ पाना मुश्किल हो रहा था. नतीजतन, अपराधों व सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही थी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि प्रथम चरण में अलवर शहर के प्रवेश द्वारों पर 10 एएनपीआर तकनीक के कैमरे लगाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि शहर के एंट्री व एक्जिट प्वाइंट और संभावित दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों का सर्वे किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, यूआईटी, पुलिस एवं कैमरे लगाने वाली टीम ने कैमरे लगाने के लिए स्थलों को चिह्नित किया है. इन कैमरों की सहायता से शहर में आने वाले रास्तों पर संदिग्ध वाहनों की पहचान की जा सकेगी. यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई करना आसान होगा. पढ़ें: अलवर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने शुरू किया 'मिशन सेफ राइड'