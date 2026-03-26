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बूंदी की पुरानी मंडी में बनेगा हाईटेक बस स्टैंड, मंत्री नागर ने किया प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को मंडी में किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए.

Minister Nagar issuing instructions to officials
अधिकारियों को निर्देश देते मंत्री नागर (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 26, 2026 at 2:51 PM IST

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बूंदी: शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. लंबे समय से आधुनिक बस स्टैंड की मांग कर रहे बूंदीवासियों के लिए अब राहत भरी खबर है. शहर की पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया रोडवेज बस स्टैंड बनेगा. गुरुवार को ऊर्जा राज्यमंत्री एवं बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने प्रस्तावित स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य की रूपरेखा, यात्री सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जानकारी ली.

21 हजार वर्ग मीटर में विकसित होगा बस अड्डा: उन्होंने कृषि विपणन बोर्ड और परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस स्टैंड निर्माण से जुड़े सभी आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर उच्च स्तर पर भेजे जाएं, ताकि परियोजना को जल्द से जल्द स्वीकृति मिल सके और निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके. करीब 21 हजार वर्ग मीटर से अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रस्तावित इस बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा. यह नया बस अड्डा आधुनिक तकनीक और यात्री सुविधाओं के अनुरूप विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी.

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लापरवाही बर्दाश्त नहीं : उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस प्रस्तावित बस स्टैंड में यात्री सुविधा केंद्र, डिजिटल सूचना प्रणाली, बसों के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग, छायादार प्रतीक्षालय और सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी निगरानी जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं शामिल की जाएंगी. इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा, जिससे यह बस अड्डा सभी वर्गों के लिए उपयोगी बन सके. निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा मौजूद थे.

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खरीद व्यवस्था को सुचारू कर किसानों को राहत दे: इस दौरान मंत्री नागर ने जिले में समर्थन मूल्य पर की जा रही गेहूं खरीद व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और मंडी प्रशासन को निर्देश दिए. मंत्री ने खरीद प्रक्रिया में आ रही विभिन्न बाधाओं को जल्द से जल्द दूर कर खरीद व्यवस्था को सुचारू कर किसानों को राहत देने के निर्देश दिए. उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद केन्द्रों पर टोकन व्यवस्था से ही जींस की खरीद की जाए. इसके अलावा जनाधार से जुड़ी बायोमेट्रिक, ओटीपी, खरीद मात्रा सहित अन्य समस्याओं का प्राथमिकता से विभागीय नियमानुसार निस्तारण किया जाए. मंत्री ने बारदाने, परिवहन के वाहन, जींस की गुणवत्ता सहित अन्य मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए.

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