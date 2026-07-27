महराजगंज के 15 चौराहों पर हाईटेक ANPR और PTZ कैमरों का पहरा; अब ऑनलाइन कटेगा ई-चालान, अपराधी सावधान
SP ऑफिस से होगी 24 घंटे निगरानी, नंबर प्लेट स्कैन कर जारी होगा चालान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 6:10 PM IST
महराजगंज: ट्रैफिक सिस्टम को Modern Technology से लैस करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. करीब 48 लाख रुपये की लागत से जिले के 15 प्रमुख चौराहों और तिराहों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) और PTZ (Pan, Tilt, Zoom) कैमरे लगाए जा रहे हैं. कैमरों के पूरी तरह सक्रिय होते ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्वतः स्कैन होगी और वाहन स्वामी के नाम ऑनलाइन ई-चालान जारी हो जाएगा. साथ ही पूरे सिस्टम की 24 घंटे निगरानी पुलिस अधीक्षक कार्यालय (एसपी ऑफिस) स्थित कंट्रोल रूम से की जाएगी.
पुलिस विभाग की इस परियोजना के तहत सोनौली के कुनसेरवा तिराहा, ठूठीबारी थाना तिराहा, कोतवाली क्षेत्र के महुअवा चौक और उद्योग चौराहा, भिटौली थाना क्षेत्र के शिकारपुर तिराहा और निचलौल तिराहा पर कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं. इसके अलावा स्टेट तिराहा (चौक बाजार), अमहवा तिराहा (फरेंदा), परसामल चौराहा (श्यामदेउरवा), सुनौली चौक (घुघली), सोनामाड़ी चौराहा (बृजमनगंज), दुर्गा मंदिर चौराहा (फरेंदा), समरधीरा चौराहा (पुरंदरपुर) और इन्द्रानगर पुल चौराहा (सिंदुरिया) समेत कुल 15 स्थानों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं.
इन कैमरों के माध्यम से बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रेड लाइट जंप समेत अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन का स्वतः पता लगाया जाएगा. कैमरे 24 घंटे रिकॉर्डिंग करेंगे और वाहन का नंबर, समय और स्थान का पूरा डेटा सुरक्षित रहेगा. इससे मैनुअल चेकिंग पर निर्भरता कम होगी और सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी.
कैमरों की निगरानी के लिए एसपी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जहां पुलिसकर्मी 12-12 घंटे की शिफ्ट में तैनात रहेंगे और पूरे सिस्टम की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे. यातायात निरीक्षक अनुरुद्ध सिंह ने बताया कि जनपद के 15 प्रमुख चौराहों पर ANPR और PTZ कैमरे लगाए जा रहे हैं.
ANPR कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्वतः रीड करेंगे और नियम उल्लंघन की स्थिति में ऑनलाइन ई-चालान की प्रक्रिया शुरू होगी. ये व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी होगी और यातायात नियमों का पालन कराने में काफी प्रभावी साबित होगी. हमारा उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है.
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया, जिले के सभी चिन्हित चौराहों पर कैमरे लगने के बाद यातायात व्यवस्था और बेहतर होगी. लोगों में हेलमेट और अन्य यातायात नियमों के पालन की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी. इसके अलावा ये कैमरे अपराध नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने में भी पुलिस के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे.
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