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महराजगंज के 15 चौराहों पर हाईटेक ANPR और PTZ कैमरों का पहरा; अब ऑनलाइन कटेगा ई-चालान, अपराधी सावधान

48 लाख की लागत से महराजगंज में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, हेलमेट-सीटबेल्ट पर ऑटोमैटिक कार्रवाई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

महराजगंज: ट्रैफिक सिस्टम को Modern Technology से लैस करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. करीब 48 लाख रुपये की लागत से जिले के 15 प्रमुख चौराहों और तिराहों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) और PTZ (Pan, Tilt, Zoom) कैमरे लगाए जा रहे हैं. कैमरों के पूरी तरह सक्रिय होते ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्वतः स्कैन होगी और वाहन स्वामी के नाम ऑनलाइन ई-चालान जारी हो जाएगा. साथ ही पूरे सिस्टम की 24 घंटे निगरानी पुलिस अधीक्षक कार्यालय (एसपी ऑफिस) स्थित कंट्रोल रूम से की जाएगी. शक्ति मोहन अवस्थी, पुलिस अधीक्षक (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस विभाग की इस परियोजना के तहत सोनौली के कुनसेरवा तिराहा, ठूठीबारी थाना तिराहा, कोतवाली क्षेत्र के महुअवा चौक और उद्योग चौराहा, भिटौली थाना क्षेत्र के शिकारपुर तिराहा और निचलौल तिराहा पर कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं. इसके अलावा स्टेट तिराहा (चौक बाजार), अमहवा तिराहा (फरेंदा), परसामल चौराहा (श्यामदेउरवा), सुनौली चौक (घुघली), सोनामाड़ी चौराहा (बृजमनगंज), दुर्गा मंदिर चौराहा (फरेंदा), समरधीरा चौराहा (पुरंदरपुर) और इन्द्रानगर पुल चौराहा (सिंदुरिया) समेत कुल 15 स्थानों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं.