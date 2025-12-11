ETV Bharat / state

प्रेग्नेंसी में High Sugar Level खतरनाक; नए शोध से 15 सप्ताह में पकड़ में आ सकता है गर्भकालीन मधुमेह

लखनऊ PGI और सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च के ताजा अध्ययन से बीमारी को जल्द पहचानना हुआ संभव, जानिए कैसे करें बचाव, क्या होते हैं लक्षण.

प्रेग्नेंसी में High Sugar Level खतरनाक. (Photo Credit; Getty Images)
Published : December 11, 2025 at 2:39 PM IST

लखनऊ: दुनिया में हर एक महिला के लिए प्रेग्नेंसी का समय बेहद खास होता है. गर्भवती होने के दौरान महिला में कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव भी होते हैं. साथ ही कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं. इनमें से एक है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस यानी गर्भकालीन मधुमेह.

गर्भवती होने के दौरान यदि महिलाएं तनाव लेती है, डाइट का ध्यान नहीं रखती हैं तो उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस का खतरा हो सकता है. पहले इसका पता गर्भावस्था के 28वें सप्ताह में चलता था. लेकिन, लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई और सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च के ताजा अध्ययन के जरिए अब इसका 12 से 15 सप्ताह में ही पता लगाया जा सकता है.

लखनऊ के मोहनलालगंज की रेशमा को गर्भावस्था के अभी सिर्फ तीन महीने बीते थे कि उसको अचानक लगातार प्यास लगने लगी, थकान बढ़ने लगी. इसे सामान्य बदलाव मानकर उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन यही छोटी-सी लापरवाही आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती थी. अब डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसी शुरुआती गड़बड़ी गर्भकालीन मधुमेह का संकेत हो सकती है. अच्छी बात यह है कि इसका पता अब 12 से 15 सप्ताह में ही लगाया जा सकता है.

संजय गांधी पीजीआई और सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च के ताजा अध्ययन ने पहला ऐसा वैज्ञानिक सबूत दिया है, जो बताता है कि गर्भावस्था के शुरुआती चरण में ही खून के छोटे अणुओं के विश्लेषण से मधुमेह को पहचानना संभव है. यह खोज उन महिलाओं के लिए राहत की उम्मीद है, जिन्हें आमतौर पर 24-28 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता है.

स्प्रिंगर नेचर के जर्नल मेटाबोलोमिक्स में प्रकाशित इस अध्ययन में गर्भधारण की पहली तिमाही की 100 गर्भवती महिलाओं के खून के नमूने जांचे गए. इनमें से 29 महिलाएं पहले से गर्भकालीन मधुमेह वाली थीं, जबकि 71 में यह समस्या नहीं थी. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस तकनीक से इनके रक्त में मौजूद छोटे अणुओं (मेटाबोलाइट्स) की प्रोफाइल बनाई गई.

विश्लेषण में साफ दिखा कि दोनों तरह की महिलाओं के मेटाबोलाइट पैटर्न में स्पष्ट अंतर था. यही अंतर तीसरे महीने में ही बढ़ते जोखिम का संकेत दे सकते हैं. शोधकर्ताओं के मुताबिक यह तकनीक भविष्य में महिलाओं को मधुमेह के खतरे से आगाह कर सकती है.

केजीएमयू के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की अध्यक्ष प्रो. अंजू अग्रवाल ने बताया कि गर्भावस्था में हर तीन में से एक महिला में ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज (गर्भकालीन मधुमेह) कहते हैं. यह स्थिति मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है और अनियंत्रित रहने पर जान तक जा सकती हैं.

प्रो. अग्रवाल के अनुसार गर्भकालीन मधुमेह में गर्भ में पल रहे बच्चे का ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है. इससे बच्चा सामान्य से अधिक वजनी पैदा हो सकता है. समय से पहले जन्म का खतरा भी बढ़ता है. जन्म के बाद सांस की तकलीफ हो सकती है. कुछ मामलों में दिल में छेद की आशंका भी रहती है.

महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान

  • प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाएं अपनी डाइट का ध्यान रखें. खान-पान में पोषक तत्वों को शामिल करें.
  • मसालेदार और ऑयली फूड्स से परहेज करें.
  • खाने में नमक और चीनी का सेवन कम करें.
  • बॉडी को एक्टिव रखें, नॉर्मल वॉक और हल्की एक्सरसाइज भी जरूरी.
  • तनाव से दूर रहें.
  • नियमित जांच कराते रहें.

संपादक की पसंद

