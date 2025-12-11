ETV Bharat / state

प्रेग्नेंसी में High Sugar Level खतरनाक; नए शोध से 15 सप्ताह में पकड़ में आ सकता है गर्भकालीन मधुमेह

लखनऊ: दुनिया में हर एक महिला के लिए प्रेग्नेंसी का समय बेहद खास होता है. गर्भवती होने के दौरान महिला में कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव भी होते हैं. साथ ही कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं. इनमें से एक है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस यानी गर्भकालीन मधुमेह.

गर्भवती होने के दौरान यदि महिलाएं तनाव लेती है, डाइट का ध्यान नहीं रखती हैं तो उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस का खतरा हो सकता है. पहले इसका पता गर्भावस्था के 28वें सप्ताह में चलता था. लेकिन, लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई और सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च के ताजा अध्ययन के जरिए अब इसका 12 से 15 सप्ताह में ही पता लगाया जा सकता है.

लखनऊ के मोहनलालगंज की रेशमा को गर्भावस्था के अभी सिर्फ तीन महीने बीते थे कि उसको अचानक लगातार प्यास लगने लगी, थकान बढ़ने लगी. इसे सामान्य बदलाव मानकर उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन यही छोटी-सी लापरवाही आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती थी. अब डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसी शुरुआती गड़बड़ी गर्भकालीन मधुमेह का संकेत हो सकती है. अच्छी बात यह है कि इसका पता अब 12 से 15 सप्ताह में ही लगाया जा सकता है.

संजय गांधी पीजीआई और सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च के ताजा अध्ययन ने पहला ऐसा वैज्ञानिक सबूत दिया है, जो बताता है कि गर्भावस्था के शुरुआती चरण में ही खून के छोटे अणुओं के विश्लेषण से मधुमेह को पहचानना संभव है. यह खोज उन महिलाओं के लिए राहत की उम्मीद है, जिन्हें आमतौर पर 24-28 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता है.

स्प्रिंगर नेचर के जर्नल मेटाबोलोमिक्स में प्रकाशित इस अध्ययन में गर्भधारण की पहली तिमाही की 100 गर्भवती महिलाओं के खून के नमूने जांचे गए. इनमें से 29 महिलाएं पहले से गर्भकालीन मधुमेह वाली थीं, जबकि 71 में यह समस्या नहीं थी. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस तकनीक से इनके रक्त में मौजूद छोटे अणुओं (मेटाबोलाइट्स) की प्रोफाइल बनाई गई.