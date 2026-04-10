ETV Bharat / state

सोनीपत नेशनल हाईवे-44 पर भीषण हादसा, खड़ी कार को ट्रक ने 100 मीटर तक घसीटा, दो बहनों की दर्दनाक मौत

सोनीपत NH-44 पर तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी कार को टक्कर मार दी. हादसे में दो बहनों की मौत हो गई.

SONIPAT HIGH SPEED TRUCK ACCIDENT
सोनीपत नेशनल हाईवे-44 पर भीषण हादसा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 10, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: सोनीपत के नेशनल हाईवे-44 पर भीषण सड़क हादसे में दो की मौत हो गई. दरअसल, तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक कार को लगभग 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया. इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार दो सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

पार्टी से लौटते समय हुआ हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो कार सवार सभी लोग दिल्ली के उत्तम नगर से पार्टी करने के बाद लौट रहे थे. जैसे ही उनकी कार गोल्डन हट ढाबे के सामने हाईवे पर रुकी, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. मृतकों की पहचान मनदीप कौर और मनप्रीत कौर के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई.

SONIPAT HIGH SPEED TRUCK ACCIDENT
खड़ी कार को ट्रक ने 100 मीटर तक घसीटा (Etv Bharat)

हादसे के बाद मचा हड़कंप: हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही राई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

सोनीपत नेशनल हाईवे-44 पर हादसा (Etv Bharat)

चालक फरार: वहीं, हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें:सिरसा के डबवाली में दिल दहला देने वाली वारदात, बेटे ने जीप से कुचलकर पिता को उतारा मौत के घाट

TAGGED:

SONIPAT ROAD ACCIDENT
SONIPAT TRUCK HITS CAR
SONIPAT HIGHWAY ACCIDENT
SONIPAT NH 44 CRASH
SONIPAT HIGH SPEED TRUCK ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.