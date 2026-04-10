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सोनीपत नेशनल हाईवे-44 पर भीषण हादसा, खड़ी कार को ट्रक ने 100 मीटर तक घसीटा, दो बहनों की दर्दनाक मौत

सोनीपत नेशनल हाईवे-44 पर भीषण हादसा ( Etv Bharat )