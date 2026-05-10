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कानपुर मेट्रो का नौबस्ता तक हाई स्पीड ट्रायल, 80 किमी की रफ्तार से दौड़ी, जानिए कब से शुरू होगा सफर

कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक बचे हुए आठ किमी सेक्शन पर यात्री सेवा शुरू होते ही कॉरिडोर-एक का निर्माण पूरा हो जाएगा.

सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक ट्रायल पूरा.
सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक ट्रायल पूरा. (Photo Credit; Media Cell, UPMRC)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 10:30 PM IST

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कानपुर : सेंट्रल से नौबस्ता तक मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं. शनिवार-रविवार रात कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक मेट्रो का ट्रायल रन पूरी तरह से सफल रहा. उप्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन के अफसरों ने बताया, टेस्ट रन की प्रक्रिया के तहत नौ और 10 मई की रात को ट्रेन का 80 किमी प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड पर ‘हाई स्पीड’ टेस्ट किया गया.

मेट्रो को ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन मोड (एटीपी मोड) पर दोनों लाइनों अप और डाउन पर कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता स्टेशन तक चलाकर परखा गया, जिसमें मेट्रो ने बिना किसी रुकावट के शानदार सफर तय किया. जून अंत तक कानपुर सेंट्रल से यात्री नौबस्ता तक आसानी से मेट्रो से आ जा सकेंगे.

सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक मेट्रो का हुआ हाई स्पीड ट्रायल. (Video Credit; Media Cell, UPMRC)

मौजूदा समय में कॉरिडोर-एक के अंतर्गत आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक लगभग 16 किमी की दूरी में यात्री सेवा का परिचालन हो रहा है. कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक बचे हुए आठ किमी सेक्शन पर यात्री सेवा शुरू होते ही कॉरिडोर-एक का निर्माण पूरा हो जाएगा.

इसके साथ ही सात नए स्टेशन यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिनमें दो अंडरग्राउंड स्टेशन (झकरकटी और ट्रांसपोर्ट नगर) तथा पांच एलिवेटेड स्टेशन (बारादेवी, किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता) शामिल हैं.

80 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ी मेट्रो ट्रेन: उप्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन के संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क विभाग पंचानन मिश्रा ने बताया, टेस्टिंग प्रक्रिया के तहत हाई स्पीड परीक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा, जिसमें मेट्रो ट्रेन को 80 किमी प्रति घंटा की गति से संचालित किया गया. सुरक्षा मानकों के नजरिए से इन परीक्षणों का सावधानीपूर्वक और गहराई से विश्लेषण किया जाना बहुत जरूरी होता है.

इस दौरान ‘स्पीड ब्रेक टेस्ट’ भी किया गया, जिसमें ट्रेन को अधिकतम गति से चलाकर ब्रेकिंग सिस्टम की कार्यक्षमता परखी गई. परीक्षण के समय सिग्नलिंग विभाग के अपर महाप्रबंधक दीपक पांडेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.

सीएमआरएस से ग्रीन सिग्नल का इंतजार : पंचानन मिश्रा ने बताया, अब 25 से 30 मई के बीच सीएमआरएस आ सकते हैं. जैसे ही वह अपनी ओर से ग्रीन सिग्नल देंगे तो उसके ठीक 20 दिनों बाद से कानपुर में सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा, अब मेट्रो जून अंत से कानपुर में आईआईटी से नौबस्ता तक जाएगी. कुल 23 स्टेशंस पर यात्री मेट्रो से अपना सफर कर सकेंगे.

यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने बताया, कानपुर मेट्रो ने निर्माण के दौरान अनेक चुनौतियों को पार करते हुए शहर के इतिहास में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. रविवार को मेट्रो ट्रेनों का हाई स्पीड टेस्ट किया गया, जिसमें ट्रेनों को उनकी अधिकतम गति पर दोनों लाइनों में कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक चलाया गया.

विभिन्न विभागों के आपसी तालमेल और सहयोग से टेस्टिंग की प्रक्रिया को सुनियोजित ढंग से पूरा किया जा रहा है. सभी प्रकार के टेस्ट से जुड़े परिणामों का विश्लेषण इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट भी कराया जा रहा है. सीएमआरएस टीम के निरीक्षण से पूर्व सुरक्षा संबंधी सभी मानकों पर ट्रेन का परीक्षण किया जा रहा है. कॉरिडोर-1 के बैलेंस सेक्शन की तरह ही कॉरिडोर-2 (सीएसए से बर्रा-8) का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है.

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