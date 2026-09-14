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एमसीबी में तेज रफ्तार यात्री बस पलटी, जैतपुर से बनसकुली जाने के दौरान हादसा

बस में सवार यात्रियों के मुताबिक बस जमथान मोड़ पर पहुंचते ही अनियंत्रित हो गई. देखते ही देखते बस कई बार पलटी और सड़क से नीचे खेत में जा गिरी. हादसा इतना जोरदार था कि बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की.

एमसीबी: भरतपुर के जमथान मोड़ पर तेज रफ्तार यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई. बस के पलटते ही मौके से बस का ड्राइवर और क्लीरन फरार हो गए. हादसे के वक्त बस में 40 से 45 मुसाफिर सवार थे. हादसे में 15 से ज्यादा यात्रियों को चोटें आई हैं. सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है. यात्री बस जैतपुर से बनसकुली की ओर जा रही थी. पुलिस की टीम अब मौके से फरार हुए बस के ड्राइवर और खलासी की तलाश कर रही है.

बस जैसे ही जमथान मोड़ पर पहुंची वैसे ही बस के ड्राइवर ने गाड़ी के ऊपर से अपना नियंत्रण खो दिया. बस इतनी रफ्तार में थी कि गाड़ी दो से तीन बार पलटी: मुसाफिर

त्योहार की वजह से मुसाफिरों की संख्या थी ज्यादा

स्थानीय लोगों ने बताया कि बस में यात्रियों की संख्या आम दिनों से ज्यादा थी. त्योहार की वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं बस में सफर कर रहीं थी. हादसे में घायल हुए यात्रियों ने बताया कि बस का ड्राइवर काफी तेज गति से बस को चला रहा था, जिसके चलते ये दुर्घटना घटी.



गाड़ी चालक काफी तेज गति से गाड़ी को दौड़ा रहा था. हम मुसाफिरों ने ड्राइवर से कई बार कहा कि वो बस को धीमी गति से चलाए हमें जल्दी नहीं है. इसके बावजूद भी वो बस को तेज रफ्तार से लेकर जा रहा था, इसी वजह से ये हादसा हुआ: श्यामवती, पीड़ित बस यात्री

पीड़ित यात्री ने सुनाई आपबीती

हादसे में घायल यात्री श्यामवती ने बताया कि हादसे के दौरान बस करीब 20 हाथ नीचे चली गई और कई बार पलटी. महिला यात्री ने बताया कि बस में करीब 40-45 यात्री सवार थे और हादसे में कई यात्रियों को चोटें आई हैं. हादसे में घायल यात्री राम बाई यादव ने बताया कि वह भठिया भीकमपुर स्थित अपने मायके से ससुराल लौट रही थी. तभी जमथान मोड़ पर बस अचानक अनियंत्रित हुई और दो-तीन बार पलटने के बाद नीचे चली गई. हादसे के दौरान उन्हें गंभीर झटका लगा और कुछ समय के लिए होश नहीं रहा.



15 घायलों का जनकपुर अस्पताल में इलाज जारी

खंड चिकित्सा अधिकारी भरतपुर डॉ. राजीव रमन ने बताया कि जमथान बस हादसे में कुल 15 घायल मरीज अस्पताल पहुंचे थे. घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश घायलों की स्थिति सामान्य बताई गई है और उन्हें साधारण चोटें आई हैं. उन्होंने बताया कि एक मरीज के हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण उसे प्लास्टर के लिए बाहर भेजा गया है, जबकि एक अन्य मरीज को सीने में दर्द की शिकायत होने पर बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है. अस्पताल में पहुंचने वाले सभी घायलों का चिकित्सकीय परीक्षण कर उपचार किया गया है.

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