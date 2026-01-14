ETV Bharat / state

भिलाई में कार बनी ताबूत , तेज रफ्तार का कहर, एक की मौत तीन घायल

दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. हादसे में एक युवक की जान चली गई है.

high speed havoc Car made coffin
भिलाई में कार बनी ताबूत एक की मौत तीन घायल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 14, 2026 at 11:53 AM IST

2 Min Read
दुर्ग : भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र में एक बार फिर रफ्तार ने किसी के घर का चिराग बुझा दिया है. मंगलवार-बुधवार दरमियानी रात करीब डेढ़ से दो बजे के बीच एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर होने के बाद उसके परखच्चे उड़ गए.कार के पार्ट्स पूरी सड़क पर ताश की पत्तों की तरह बिखर गए.इस हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है,जबकि तीन युवकों की हालत गंभीर है.

कैसे हुई दुर्घटना ?

सुपेला निवासी चार युवक कार में सवार होकर भिलाई से अपने दोस्त को कचांदुर छोड़ने के लिए जा रहे थे. लेकिन रात करीब डेढ़ बजे के आसपास तिवारी पेट्रोल पंप के पास जैसे ही कार पहुंची ड्राइवर ने अपना नियंत्रण गाड़ी से खो दिया. तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित होने के बाद पहले डिवाइडर और फिर खंबे से टकरा गई.

भिलाई में कार बनी ताबूत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हादसे में युवक ने तोड़ा दम

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वो सड़क पर पलटी खाते हुए गड्ढे में घुस गई. इस हादसे में भाऊ नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई.घटना की सूचना मिलते ही जामुल पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला. हादसे में घायल तीन युवकों को तुरंत सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.

सभी युवक सुपेला के रहने वाले थे.शुरुआती जांच में दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार और नियंत्रण खोना माना जा रहा है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है- रविंद्र सिंह,टीआई जामुल

आपको बता दें कि प्रथम दृष्टया ये मान रही है कि हादसे के वक्त ड्राइवर शराब के नशे में था,इसलिए उसने कार से अपना नियंत्रण खो दिया.फिलहाल पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.साथ ही साथ आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं,ताकि घटना के वक्त क्या हुआ था,इसकी पुख्ता जानकारी हासिल की जा सके.

CAR MADE COFFIN
ONE DEAD THREE INJURED
जामुल थाना
तेज रफ्तार का कहर
HIGH SPEED HAVOC

