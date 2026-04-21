बरेली में बारात से लौट रही तेज रफ्तार ईको कार डिवाइडर से टकराई, युवक की मौत, 7 घायल
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग घायल हो गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 8:01 PM IST
बरेली : बारात से लोगों को लेकर लौट रही ईको कार मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई. तेज रफ्तार के चलते कार अनियंत्रित होकर सीबीगंज थाना क्षेत्र के परसा खेड़ा रोड नंबर-4 के पास डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे. बारात धनेटा से कैंट क्षेत्र के बभिया गांव गई थी और देर रात वापसी के दौरान यह हादसा हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग घायल हो गए. हादसे में फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के मीरापुर गांव निवासी 23 वर्षीय हीरालाल साहू की मौके पर ही मौत हो गई.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. घायलों में प्रिंस प्रजापति, नितिन, संजीव, पंकज, सचिन, राहुल और चालक रवि कुमार शामिल हैं, जिनका इलाज चल रहा है. हीरालाल साहू अपने पीछे पत्नी तारा देवी और तीन बच्चों को छोड़ गए हैं. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई.
इंस्पेक्टर प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. घटना के क्रम में आवश्यक कार्रवाई जारी है. प्रथम दृष्टया हादसे की वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है.
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