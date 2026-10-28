ETV Bharat / state

बूंदी में तेज रफ्तार डम्पर ने मारी कार को टक्कर, नगर परिषद आयुक्त घायल

आयुक्त शहर के नेशनल हाईवे किनारे आवारा और मृत मवेशियों के लिए स्थान देखने गए थे.

Commissioner's car damaged in accident
हादसे में क्षतिग्रस्त आयुक्त की कार (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2026 at 6:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: नेशनल हाईवे पर बुधवार शाम तेज रफ्तार डम्पर ने नगर परिषद आयुक्त की सरकारी कार को जोरदार टक्कर मार दी. इसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई एवं परिषद आयुक्त बृजेश कुमार रॉय घायल हो गए. उनके कान पर गहरी चोट आई. वहीं, उनके साथ कार में सवार कनिष्ठ अभियंता और चालक बाल बाल बच गए.

कनिष्ठ अभियंता जोधराज मीणा ने बताया कि शाम करीब 4 बजे आयुक्त बृजेश कुमार रॉय शहर के नेशनल हाईवे किनारे आवारा और मृत मवेशियों के लिए स्थान देखने गए थे. तभी कोटा की ओर से आए तेज रफ्तार डम्पर ने उनकी कार को चपेट में ले लिया. टक्कर के बाद कार क्षतिग्रस्त हो गई और आयुक्त घायल हो गए. हादसे के समय कार में मौजूद चालक और जेईएन मीणा बाल-बाल बच गए. ये दोनों तुरंत आयुक्त को जिला अस्पताल ले गए.

पढ़ें: चूरू में रफ्तार का कहर: सादुलपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, पति-पत्नी की मौत

आयुक्त के कान की सर्जरी: जेईएन मीणा के अनुसार, दुर्घटना के समय आयुक्त पीछे की सीट पर बैठे थे, जबकि मीणा आगे बैठे थे. टक्कर के कारण आयुक्त के कान पर गहरी चोट आई. जिला अस्पताल में डॉ. अमर शर्मा ने कान की सर्जरी की. पीएमओ डॉ. गोविंद गुप्ता व अन्य चिकित्सक भी आए. उधर, सूचना मिलते ही सभापति भरत शर्मा अस्पताल पहुंचे एवं आयुक्त की कुशलक्षेम पूछी.

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN BUNDI
MUNICIPAL COMMISSIONER INJURED
DUMPER COLLIDED WITH CAR IN BUNDI
जेईएन एवं ड्राइवर बाल बाल बचे
बूंदी में सड़क हादसा

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.