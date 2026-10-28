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बूंदी में तेज रफ्तार डम्पर ने मारी कार को टक्कर, नगर परिषद आयुक्त घायल

हादसे में क्षतिग्रस्त आयुक्त की कार ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: नेशनल हाईवे पर बुधवार शाम तेज रफ्तार डम्पर ने नगर परिषद आयुक्त की सरकारी कार को जोरदार टक्कर मार दी. इसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई एवं परिषद आयुक्त बृजेश कुमार रॉय घायल हो गए. उनके कान पर गहरी चोट आई. वहीं, उनके साथ कार में सवार कनिष्ठ अभियंता और चालक बाल बाल बच गए.