बूंदी में तेज रफ्तार डम्पर ने मारी कार को टक्कर, नगर परिषद आयुक्त घायल
आयुक्त शहर के नेशनल हाईवे किनारे आवारा और मृत मवेशियों के लिए स्थान देखने गए थे.
Published : October 28, 2026 at 6:58 PM IST
बूंदी: नेशनल हाईवे पर बुधवार शाम तेज रफ्तार डम्पर ने नगर परिषद आयुक्त की सरकारी कार को जोरदार टक्कर मार दी. इसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई एवं परिषद आयुक्त बृजेश कुमार रॉय घायल हो गए. उनके कान पर गहरी चोट आई. वहीं, उनके साथ कार में सवार कनिष्ठ अभियंता और चालक बाल बाल बच गए.
कनिष्ठ अभियंता जोधराज मीणा ने बताया कि शाम करीब 4 बजे आयुक्त बृजेश कुमार रॉय शहर के नेशनल हाईवे किनारे आवारा और मृत मवेशियों के लिए स्थान देखने गए थे. तभी कोटा की ओर से आए तेज रफ्तार डम्पर ने उनकी कार को चपेट में ले लिया. टक्कर के बाद कार क्षतिग्रस्त हो गई और आयुक्त घायल हो गए. हादसे के समय कार में मौजूद चालक और जेईएन मीणा बाल-बाल बच गए. ये दोनों तुरंत आयुक्त को जिला अस्पताल ले गए.
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आयुक्त के कान की सर्जरी: जेईएन मीणा के अनुसार, दुर्घटना के समय आयुक्त पीछे की सीट पर बैठे थे, जबकि मीणा आगे बैठे थे. टक्कर के कारण आयुक्त के कान पर गहरी चोट आई. जिला अस्पताल में डॉ. अमर शर्मा ने कान की सर्जरी की. पीएमओ डॉ. गोविंद गुप्ता व अन्य चिकित्सक भी आए. उधर, सूचना मिलते ही सभापति भरत शर्मा अस्पताल पहुंचे एवं आयुक्त की कुशलक्षेम पूछी.
आवारा मवेशियों के लिए जगह तलाशने गए थे: बूंदी शहर में आवारा और मृत मवेशियों की समस्या के समाधान के लिए परिषद जगह चुन रही है. इसी सिलसिले में आयुक्त हाईवे किनारे मौका देखने गए थे.
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