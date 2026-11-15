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बलिया में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, सड़क हादसे में 4 दोस्तों की मौत

बलिया में सड़क हादसा चार युवकों की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलिया: जिले के नगरा थाना अन्तर्गत निछुआडीह गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि देर रात 9 से 10 बजे के बीच में मालीपुर गांव से कार सवार 4 युवक अपने गांव गौवापार जा रहे थे, तभी निछुआडीह गांव के पास उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ में सामने से जोरदार टक्कर मार दी.