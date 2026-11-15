बलिया में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, सड़क हादसे में 4 दोस्तों की मौत
निछुआडीह गांव के पास भीषण सड़क हादसा, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 11:48 AM IST
बलिया: जिले के नगरा थाना अन्तर्गत निछुआडीह गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि देर रात 9 से 10 बजे के बीच में मालीपुर गांव से कार सवार 4 युवक अपने गांव गौवापार जा रहे थे, तभी निछुआडीह गांव के पास उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ में सामने से जोरदार टक्कर मार दी.
जिसमें चार युवक अभिषेक पटेल, कुणाल पासवान, गोलू ठाकुर, धन्नंजय घायल हो गए. पेड़ में कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे, तो कार में फंसे सभी चारों दोस्तों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए मऊ हॉस्पिटल भेजा गया है.
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया. चारों युवको के कब्जे को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया. पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ युवक शराब के नशे में थे जो, तेज रफ्तार कार लेकर अपने गांव गौवापार जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ. यह सभी युवक एक ही गांव के रहने वाले दोस्त भी बताए जा रहे.
क्षेत्राधिकारी रजनीश कुमार ने बताया कि रात 9 बजे के करीब थाना नगरा के निछुआडीह के पास एक कार जिसमें 4 लोग सवार थे, उनकी गाड़ी अनियन्त्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें बैठे गोलू ठाकुर, कुनाल पासवान, अभिषेक पटेल समेत चार युवक घायल हो गए जिनको उपचार के लिए मऊ अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान सभी की मौत हो गई.
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