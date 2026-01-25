गणतंत्र दिवस पर अभेद्य किले में तब्दील राजधानी, 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात, हाईटेक तरीके से चप्पे-चप्पे की निगरानी
शाम होते ही दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के तहत चल रहा चेकिंग अभियान, वाहनों की हो रही गहन चेकिंग
Published : January 25, 2026 at 10:20 PM IST
नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. नई दिल्ली जिला पूरी तरह अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है. पुलिस प्रशासन ने इस बार सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक और व्यापक पुलिस बल की तैनाती की है, ताकि किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश न रहे.
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त देवेश कुमार महला ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र लगभग 10 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. सुरक्षा के तहत पिकेट, बैरिकेडिंग, मल्टी-लेयर चेकिंग और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है.
पुलिसकर्मियों को दी गई ब्रीफिंग
सभी ड्यूटी प्वाइंट्स पर तैनात पुलिसकर्मियों को ब्रीफिंग दी गई है और हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए कंटिजेंसी प्लान भी तैयार किए गए हैं. सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए पहले ही रिहर्सल की जा चुकी है.
3000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए
इस बार तकनीक का खास तौर पर इस्तेमाल किया गया है. अतिरिक्त सीपी के मुताबिक नई दिल्ली इलाके में 3000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे वीडियो एनालिटिक्स और फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस हैं.
150 से ज्यादा कर्मचारी करेंगे निगरानी
इसके अलावा 30 से ज्यादा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां 150 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी लगातार निगरानी करेंगे. भीड़, संदिग्ध गतिविधियों और संदिग्ध चेहरों पर पल-पल नजर रखी जाएगी. सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पुलिसकर्मियों को वीडियो एनालिटिक्स और फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस वियरेबल ग्लासेस भी दिए गए हैं.
यदि किसी व्यक्ति का चेहरा पुलिस के डाटाबेस में दर्ज किसी संदिग्ध से मेल खाता है, तो उसे तुरंत पहचाना जा सकेगा. इससे मौके पर ही त्वरित कार्रवाई संभव होगी. अतिरिक्त सीपी देवेश कुमार महला ने बताया कि इस बार दर्शक दीर्घाओं को नदियों के नाम पर नामित किया गया है.
आम लोगों से अपील की गई है कि वे कार्यक्रम देखने आने से पहले अपनी सीटिंग एनक्लोजर, अप्रोच रोड और प्रवेश मार्ग की पूरी जानकारी पहले ही कर लें. किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित सामान साथ न लाएं और सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस का पूरा सहयोग करें. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है. सभी नागरिकों से अपील है कि देशभक्ति की भावना के साथ समारोह में शामिल हों और पुलिस द्वारा बनाए गए निर्धारित मार्गों व निर्देशों का पालन करें। दिल्ली पुलिस पूरी तरह सतर्क है और राजधानी की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर तैयार है.
बॉर्डर पर वाहनों की हो रही चेकिंग
दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली के बॉर्डर इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है . बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवान फरीदाबाद से दिल्ली प्रवेश करने वाली गाड़ियों को रोक कर उनकी चेकिंग कर रहे हैं. संदिग्ध गाड़ी को तुरंत रुकवाया जा रहा है. दिल्ली का बदरपुर बॉर्डर बहुत सेंसिटिव बॉर्डर माना जाता है क्योंकि यह बॉर्डर हरियाणा के फरीदाबाद के रास्ते बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश कर जाता है ऐसे में 26 जनवरी और 15 अगस्त पर इस बॉर्डर को 25 जनवरी के रात 10:00 बजे के बाद सील भी कर दिया जाता है.
वही साउथ ईस्ट के डीसीपी हेमंत तिवारी ने साउथ ईस्ट जिले में सिक्योरिटी को लेकर कहा कि दिल्ली पुलिस सभी जिलों में सुरक्षा को देखते हुए बॉर्डर क्षेत्र और सभी बड़े मार्केट में सीसीटीवी कैमरा, पुलिस मचान लगाकर निगरानी कर रही है वहीं साउथ ईस्ट जिले में दो सेंसिटिव बॉर्डर भी है एक बदरपुर बॉर्डर और दूसरा कालिंदी कुंज बॉर्डर जहां पर पुलिसकर्मी तैनात है और दिल्ली में प्रवेश करने वाले गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है इस दौरान संदिग्ध गाड़ी दिखाने पर तुरंत उन्हें रोक कर चेकिंग भी किया जा रहा है. साउथ ईस्ट जिले में मल्टी लेयर चेकिंग की जा रही है हमारे जिले में जो भी गेस्ट हाउस है उसकी भी चेकिंग की जा रही है, साथ ही RAW और MWA के साथ सुरक्षा को लेकर मीटिंग भी की गई है जिसमें निजी गार्ड को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है.
गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया जाना है जिसको लेकर पूरी दिल्ली में सुरक्षा चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है. दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली के सभी जिलों में अर्ध सैनिक बल और बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा के तहत तैनात किए गए हैं.
