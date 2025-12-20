ETV Bharat / state

कॉर्बेट पार्क में हाई अलर्ट, वनकर्मियों की छुट्टियां रद्द, ड्रोन और ई-सर्विलांस से हो रही कड़ी निगरानी, जानें कारण

क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं

High security in Corbett Park
जश्न के मद्देनजर हाई सिक्योरिटी (Photo- ETV Bharat)
रामनगर: क्रिसमस, 31 दिसंबर और नए साल के जश्न को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने पूरे पार्क क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है. संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने वनकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है. खासतौर पर कॉर्बेट पार्क की दक्षिणी सीमा, जो उत्तर प्रदेश से लगती है, वहां लगातार ई-सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन कैमरों और आधुनिक उपकरणों के जरिए निगरानी की जा रही है.

नए साल के जश्न से पहले कॉर्बेट पार्क में हाई अलर्ट: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के संवेदनशील इलाकों में इस दौरान शिकारियों और वन्यजीव तस्करों की घुसपैठ की आशंका अधिक रहती है. त्योहारों और जश्न के माहौल के बीच असामाजिक तत्व जंगलों में सक्रिय हो सकते हैं.

High security in Corbett Park
कॉर्बेट पार्क में हाई अलर्ट (Photo- ETV Bharat)

इसी आशंका के मद्देनज़र पार्क प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है. हालांकि फिलहाल विभाग को किसी प्रकार का ठोस खुफिया इनपुट नहीं मिला है, फिर भी एहतियात के तौर पर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं.

High security in Corbett Park
नए साल पर ड्रोन और ई-सर्विलांस से हो रही कड़ी निगरानी (Photo- ETV Bharat)

ड्रोन और ई-सर्विलांस से कड़ी निगरानी: वन्यजीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कॉर्बेट पार्क में दर्जनों गश्ती टीमें तैनात की गई हैं. हाथियों और डॉग स्क्वायड की मदद से लगातार जंगलों में गश्त की जा रही है. जिन इलाकों से अपराधियों और वन तस्करों के प्रवेश की आशंका रहती है, वहां विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है. संवेदनशील स्थलों पर एंबुश पेट्रोलिंग भी की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके.

High security in Corbett Park
वनकर्मियों की छुट्टियां रद्द (Photo- ETV Bharat)

नए साल पर बड़ी संख्या में पर्यटक कॉर्बेट पार्क आते हैं: इसके साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रशासन का प्रयास है कि नए साल के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, साथ ही उनकी गतिविधियों से वन्यजीवों को भी कोई नुकसान न पहुंचे.

High security in Corbett Park
ई-सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन कैमरों और आधुनिक उपकरणों के जरिए निगरानी (Photo- ETV Bharat)

वनकर्मियों की छुट्टियां रद्द: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि-

25 दिसंबर (क्रिसमस) और 31 दिसंबर केसाथ ही न्यू ईयर के दौरान पर्यटकों की आवाजाही काफी बढ़ जाती है. इसी दौरान अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों की सक्रियता की आशंका भी बढ़ जाती है. इसे देखते हुए पूरे टाइगर रिजर्व में अलर्ट जारी किया गया है. वनकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पेट्रोलिंग लगातार जारी रहेगी और स्टाफ की छुट्टियां केवल विशेष परिस्थितियों में उच्च स्तर की अनुमति के बाद ही दी जाएंगी.
-डॉ साकेत बडोला, निदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व-

वन्यजीवों की सुरक्षा से नहीं होगा समझौता: कॉर्बेट प्रशासन का साफ संदेश है कि जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. नए साल के जश्न के दौरान हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी.

High security in Corbett Park
क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए (Photo- ETV Bharat)
