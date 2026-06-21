झारखंड के 67 केंद्रों पर NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा, रांची में सबसे अधिक 21 परीक्षा केंद्र
रांची और देवघर के सभी परीक्षा केंद्रों में नीट पुनर्परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं.
Published : June 21, 2026 at 1:27 PM IST
रांची/देवघर: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षा रविवार को झारखंड के 21 शहरों में बनाए गए 67 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में आयोजित की जा रही है. राज्यभर से 30 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. राजधानी रांची में सबसे अधिक 21 केंद्र बनाए गए, जहां 10 हजार से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं. इसके अलावा हजारीबाग में 9, बोकारो-जमशेदपुर में 8-8 और धनबाद में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.
कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए व्यापक तैयारी
परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. रांची के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) कुमार रजत ने सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है. इसके तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाने, अनावश्यक आवाजाही और अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई गई है.
कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों का प्रवेश
रविवार सुबह से ही अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गया है. प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन जांच की जा रही है. बायोमेट्रिक सत्यापन, पहचान पत्रों की जांच और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया के बाद ही अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है. रांची समेत राज्य के सभी प्रमुख केंद्रों पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है.
वायु मार्ग से रांची पहुंचे नीट प्रश्न पत्र
इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी और अभ्यर्थियों की जांच को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती गई है. परीक्षा के प्रश्नपत्र विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच वायु मार्ग से रांची पहुंचाए गए थे. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और अन्य सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित किए गए हैं. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक एक पाली में आयोजित की जा रही है. एनटीए के अनुसार परीक्षा की कुल अवधि 195 मिनट निर्धारित की गई है, जो पहले की तुलना में 15 मिनट अधिक है. यह अतिरिक्त समय बायोमेट्रिक सत्यापन, हस्ताक्षर और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं में लगने वाले समय की भरपाई के लिए दिया गया है.
निर्धारित समय पर अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील
प्रशासन और एनटीए के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से निर्धारित समय से पहले केंद्र पहुंचने तथा परीक्षा संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है. परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा केंद्र पर पहुंचे अभिभावकों ने कहा पुनर्परीक्षा को लेकर बच्चों में शुरुआत में थोड़ी चिंता थी, लेकिन एनटीए और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था संतोषजनक दिख रही है. बच्चों ने दोबारा परीक्षा के लिए काफी मेहनत की है. हालांकि बच्चों पर मानसिक दबाव भी है. वे चाहते हैं कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो.
बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ परीक्षा केंद्र में एंट्री
परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा पुनर्परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिला, जिसका बेहतर उपयोग किया. केंद्र पर सुरक्षा जांच और बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया व्यवस्थित रही. उम्मीद है कि परीक्षा निष्पक्ष होगी और मेहनत के आधार पर परिणाम मिलेगा. एक अन्य छात्रा ने कहा दोबारा परीक्षा देना चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन खुद को तैयार रखा. वे चाहते हैं कि परीक्षा का मूल्यांकन भी पूरी पारदर्शिता के साथ हो, ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके.
देवघर में नीट परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारी
देवघर में भी नीट (NEET) पुनर्परीक्षा का आयोजन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया जा रहा है. परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले में कुल चार परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सुबह से ही सभी परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं. परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो.
प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश व्यवस्था, पहचान पत्र की जांच, सुरक्षा जांच और अभ्यर्थियों की निगरानी के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं. अधिकारियों ने परीक्षा शुरू होने से पहले सभी केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है.
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