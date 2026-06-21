ETV Bharat / state

झारखंड के 67 केंद्रों पर NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा, रांची में सबसे अधिक 21 परीक्षा केंद्र

नीट अभ्यर्थियों की जांच करते पुलिस पदाधिकारी ( ईटीवी भारत )