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दीपावली और धनतेरस पर सुरक्षा के लिए स्पेशल टीम का गठन, बाजार क्षेत्र में सादे लिबास में पुलिस कर्मियों की तैनाती

बाजार क्षेत्र के सड़क की बैरिकेडिंग ( Etv Bharat )

ज्वेलरी दुकान और बैंक के अगल-बगल अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है. सभी पुलिस अधिकारियों को बाजार क्षेत्र में पैदल गस्ती करने का निर्देश दिया गया है और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है. सदर एसडीपीओ राजेश यादव के नेतृत्व में मेदिनीनगर बाजार क्षेत्र के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है, जो लगातार इलाके में गस्त कर रही है.