दीपावली और धनतेरस पर सुरक्षा के लिए स्पेशल टीम का गठन, बाजार क्षेत्र में सादे लिबास में पुलिस कर्मियों की तैनाती
पलामू में दीपावली और धनतेरस के दौरान सुरक्षा को लेकर बाजार क्षेत्र में सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 6, 2026 at 1:39 PM IST
पलामू: जिले में दीपावली और धनतेरस के बाजार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. जिले के सभी इलाकों में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया है. बाजार क्षेत्र में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है. वहीं पुलिस जवान हाई अलर्ट मोड पर कार्य कर रहे हैं. पलामू के मेदिनीनगर बाजार क्षेत्र की बैरिकेडिंग की गई, जबकि सादे लिबास में जवानों को तैनात किया गया है.
ज्वेलरी दुकान और बैंक के अगल-बगल अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है. सभी पुलिस अधिकारियों को बाजार क्षेत्र में पैदल गस्ती करने का निर्देश दिया गया है और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है. सदर एसडीपीओ राजेश यादव के नेतृत्व में मेदिनीनगर बाजार क्षेत्र के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है, जो लगातार इलाके में गस्त कर रही है.
पुलिस चेक पोस्ट को किया एक्टिव
2025 में पलामू के मेदिनीनगर इलाके में दीपावली और धनतेरस के दौरान 100 करोड़ से भी अधिक का कारोबार हुआ था. पलामू पुलिस ने दीपावली और धनतेरस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति भी तैयार की है और सभी पुलिस चेक पोस्ट को एक्टिव मोड में रखा गया है. कई इलाकों में सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है.
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी ने दी जानकारी
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि पलामू पुलिस ने दीपावली और धनतेरस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर योजना तैयार की है. डीएसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया है जो लगातार बाजार क्षेत्र में गस्त करेगी. ज्वेलरी और बैंकिंग क्षेत्र में सादे लिबास में जवानों को तैनात किया गया है. पुलिस की टीम लगातार बाजार क्षेत्र की निगरानी कर रही है.
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