ETV Bharat / state

फरीदाबाद में हाईस्कूल के छात्रों के बीच आपस में मारपीट, वीडियो वायरल, पीड़ित छात्र के पिता ने थाने में की शिकायत

हरियाणा के फरीदाबाद में छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प हो गई है. पीड़ित छात्र के पिता ने थाने में शिकायत की है.

High school students fight in Faridabad
छात्रों के साथ मारपीट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 18, 2026 at 8:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में छात्रों के दो गुटों की झड़प का वीडियो सामने आया है. दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

दो गुटों में झड़प : फरीदाबाद में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. पीड़ित के पिता ने थाने में आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. इस पूरे मामले को लेकर जब एसीपी जितेश मल्होत्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि "पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं."

फरीदाबाद में हाईस्कूल के छात्रों में आपस में मारपीट (Etv Bharat)

हाथों में हथियार लेकर घूम रहे थे बदमाश: आपको बता दें फरीदाबाद में इस तरह का मामला पहली बार नहीं आया है. इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं. इससे पहले भी फरीदाबाद के नवीन नगर चौकी स्थित एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जिसमें कई बदमाश हाथों में हथियार लेकर घूम रहे थे. फिलहाल मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. ऐसे में देखना होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है.

ये भी पढ़ें-फरीदाबाद में 12वीं के छात्र पर जानलेवा हमला, अर्धनग्न कर लात-घूसे और डंडे से पीटा, गले में सुआ घोंपा, CCTV में कैद वारदात

TAGGED:

फरीदाबाद में छात्रों में मारपीट
फरीदाबाद में अपराध
CRIME IN FARIDABAD
STUDENTS FIGHT IN FARIDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.