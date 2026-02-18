फरीदाबाद में हाईस्कूल के छात्रों के बीच आपस में मारपीट, वीडियो वायरल, पीड़ित छात्र के पिता ने थाने में की शिकायत
हरियाणा के फरीदाबाद में छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प हो गई है. पीड़ित छात्र के पिता ने थाने में शिकायत की है.
Published : February 18, 2026 at 8:28 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में छात्रों के दो गुटों की झड़प का वीडियो सामने आया है. दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.
दो गुटों में झड़प : फरीदाबाद में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. पीड़ित के पिता ने थाने में आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. इस पूरे मामले को लेकर जब एसीपी जितेश मल्होत्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि "पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं."
हाथों में हथियार लेकर घूम रहे थे बदमाश: आपको बता दें फरीदाबाद में इस तरह का मामला पहली बार नहीं आया है. इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं. इससे पहले भी फरीदाबाद के नवीन नगर चौकी स्थित एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जिसमें कई बदमाश हाथों में हथियार लेकर घूम रहे थे. फिलहाल मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. ऐसे में देखना होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है.