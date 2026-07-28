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High Risk Pregnancy : 39 साल की महिला ने नॉर्मल डिलीवरी से 10वें बच्चे को दिया जन्म, दोनों स्वस्थ

राजस्थान में अनोखा मामला. 39 साल की महिला ने दिया 10वें बच्चे को जन्म. स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही थी मॉनिटरिंग.

Khairthal Alwar CMHO Office
खैरथल तिजारा सीएमएचओ कार्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
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अलवर: प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों के बीच खैरथल तिजारा जिले के कोटकासिम क्षेत्र से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 39 साल की एक महिला ने 10वें बच्चे को सामान्य प्रसव से जन्म दिया. फिलहाल, महिला व नवजात दोनों स्वस्थ हैं. इससे पहले महिला को ब्लड प्रेशर 170 से 190 होने के चलते हाई रिस्क प्रेगनेंसी को देखते हुए खैरथल तिजारा जिले के चिकित्सकों ने अलवर के लिए रेफर कर दिया.

इसके बाद महिला की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन महिला उपचार लेने के लिए जयपुर जाने की जगह अपने गांव लौट गई. जिसके बाद सीएमएचओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गर्भवती महिला की मॉनिटरिंग कर रही थी.

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खैरथल तिजारा जिले के सीएमएचओ डॉ. अरविंद गेट ने बताया कि कोटकासिम क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी एक गर्भवती महिला सरोज को 21 जुलाई को गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ जांच के लाया गया था. उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. सीएमएचओ गेट ने बताया कि हायर सेंटर पर ब्लड प्रेशर की जांच के दौरान महिला का रक्तचाप 170 से 190 के बीच आया.

उन्होंने बताया कि यह रक्तचाप हाई रिस्क श्रेणी में आता है. इसके बाद गर्भवती महिला को कोटकासिम उप स्वास्थ्य केंद्र से अलवर के लिए रेफर किया गया था, जिसके बाद अलवर से महिला को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन महिला उपचार के लिए जयपुर जाने की जगह अपने गांव आ गई. उन्होंने बताया कि इसके बाद महिला को समझाइश के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला के घर पहुंची और समझाइश की, लेकिन महिला नहीं मानी.

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सीएमएचओ डॉ. अरविंद गेट ने बताया कि सोमवार को काफी समझाइश करने पर महिला कोटकासिम के एक प्राइवेट अस्पताल में गई, यहां महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया. उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला की स्थिति पर नजर रख रही है. फिलहाल, नवजात बच्ची व महिला दोनों स्वस्थ हैं. उन्होंने बताया कि महिला के 10 बच्चे हैं, इसमें 4 बेटे व 6 बेटी हैं. महिला के पति नारायण लाल ने बताया कि उनकी शादी 2006 में हुई थी. अब उनके 10 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी 16 साल की मुस्कान है और वह खेती कर अपना घर खर्च चलाते हैं.

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