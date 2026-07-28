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High Risk Pregnancy : 39 साल की महिला ने नॉर्मल डिलीवरी से 10वें बच्चे को दिया जन्म, दोनों स्वस्थ

खैरथल तिजारा सीएमएचओ कार्यालय ( ETV Bharat File Photo )

अलवर: प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों के बीच खैरथल तिजारा जिले के कोटकासिम क्षेत्र से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 39 साल की एक महिला ने 10वें बच्चे को सामान्य प्रसव से जन्म दिया. फिलहाल, महिला व नवजात दोनों स्वस्थ हैं. इससे पहले महिला को ब्लड प्रेशर 170 से 190 होने के चलते हाई रिस्क प्रेगनेंसी को देखते हुए खैरथल तिजारा जिले के चिकित्सकों ने अलवर के लिए रेफर कर दिया. इसके बाद महिला की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन महिला उपचार लेने के लिए जयपुर जाने की जगह अपने गांव लौट गई. जिसके बाद सीएमएचओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गर्भवती महिला की मॉनिटरिंग कर रही थी. पढ़ें : दौसा की महिला का जटिल ऑपरेशन, चार बच्चों को दिया जन्म - Quadruplets Case in Rajasthan खैरथल तिजारा जिले के सीएमएचओ डॉ. अरविंद गेट ने बताया कि कोटकासिम क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी एक गर्भवती महिला सरोज को 21 जुलाई को गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ जांच के लाया गया था. उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. सीएमएचओ गेट ने बताया कि हायर सेंटर पर ब्लड प्रेशर की जांच के दौरान महिला का रक्तचाप 170 से 190 के बीच आया.