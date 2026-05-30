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गाजियाबाद: सवालों के घेरे में हाईराइज सोसाइटियां; अग्नि सुरक्षा की नींव कमज़ोर, कोर्ट तक पहुंचा मामला

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाईराइज सोसाइटियों की संख्या लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है. हाईराइज सोसाइटियां अब आधुनिक शहरी जीवन की पहचान बन चुकी है. यहां तकरीबन 300 से अधिक सोसाइटियां हैं. जिले में लाखों लोग हाईराइज सोसाइटियों में निवास करते हैं. बीते दिनों गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटियों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. हाल ही में सामने आए अग्निकांडों ने यहां रहने वाले लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर क्या हाईराइज सोसाइटियां आग लगने जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं?

गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग द्वारा लगातार हाईराइज सोसाइटियों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जा रहा है. फायर सेफ्टी ऑडिट में सामने आया है कि विभाग ने 45 हाईराइज सोसाइटियों को फायर सेफ्टी संबंधी कर्मियों को लेकर नोटिस जारी किए थे. जिसमें से 14 सोसाइटियों ने नोटिस मिलने के बावजूद किसी तरह का कोई सुधार नहीं किया गया. इसके बाद उनके खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अग्निशमन विभाग द्वारा वाद दायर किया गया. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि हाई राइज सोसाइटी में फायर सेफ्टी आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है.

हाईराइज सोसाइटियों में अग्नि सुरक्षा पर स्पेशल सीपी अनिल शुक्ला सुनिए (ETV Bharat)

आखिर हाईराइज सोसाइटियों में आग का खतरा ज्यादा क्यों ?

सामान्य मकान की तुलना में हाईराइज सोसाइटी में आग लगने की स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है. इसकी सबसे बड़ी वजह ऊंचाई है. आग लगने की स्थिति में हाई राइज सोसाइटियों में से निवासियों को रेस्क्यू करना और आग बुझाना किसी चुनौती से कम नहीं होता है. हाल ही में इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन व्यू सोसायटी के एक फ्लैट में आग लगी, देखते ही देखते आग कई फ्लैटों तक फैल गई. सोसाइटी में कुल 9 फ्लैट पूरी तरह से जल गए. अफरा तफरी का माहौल बना रहा. करीब 6 घंटे में आग पर काबू पाया गया. सोसाइटी में आग लगने पर सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि आसपास के फ्लैटों को चपेट में ले सकती है.

क्या अग्निशमन विभाग के पास आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन हैं ?

हाई राइज सोसाइटियों में आग बुझाना बड़ी चुनौती होती है. ऊपर की मंजिलों में आग बुझाने के विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है. 72 और 101 मीटर के हाइड्रोलिक प्लेटफार्म विदेश से खरीदने के लिए कमेटी गठित की गई है. हाइड्रोलिक प्लेटफार्म मिलने के बाद हाई राइज सोसाइटियों में आग बुझाना न सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि कम समय में आग पर काबू पाना संभव होगा. इसके अलावा, अग्निशमन विभाग कंप्रेस्ड एयर फोम व्हीकल खरीदने पर भी विचार कर रहा है. हाई राइज इमारत में आग लगने पर जहां पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता वहां पर यह व्हीकल काफी कारगर साबित होता है.

फायर एनओसी मिलने के बाद भी लापरवाही कैसे बढ़ जाती है ?

हाई राइज सोसाइटियों को अग्निशमन विभाग द्वारा फायर एनओसी 5 वर्षों के लिए जारी की जाती है, लेकिन समस्या यह है की एनओसी मिलने के बाद कई सोसाइटियां या नियमित रखरखाव पर ध्यान नहीं देती. अक्सर देखा गया है कि दो से ढाई साल बाद ही फायर सिस्टम खराब होने लगते हैं. पंप काम करना बंद कर देते हैं. पाइपलाइन जाम हो जाती है या फिर उपकरणों का रखरखाव न होने से फायर सिस्टम पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होता. कागजों में सोसाइटी के पास वैध एनओसी उपलब्ध होती है, लेकिन वास्तविकता में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाती है. यही कारण है कि विभाग नियमित रूप से ऑडिट और निरीक्षण पर जोर दे रहा है.

14 सोसाइटियों के खिलाफ कोर्ट में मामला ?