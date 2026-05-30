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गाजियाबाद: सवालों के घेरे में हाईराइज सोसाइटियां; अग्नि सुरक्षा की नींव कमज़ोर, कोर्ट तक पहुंचा मामला

हाई राइज सोसाइटियों में आग बुझाना बड़ी चुनौती. ऊपर की मंजिलों में आग बुझाने के विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है.

सवालों के घेरे में हाईराइज सोसाइटियां
सवालों के घेरे में हाईराइज सोसाइटियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 30, 2026 at 7:20 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाईराइज सोसाइटियों की संख्या लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है. हाईराइज सोसाइटियां अब आधुनिक शहरी जीवन की पहचान बन चुकी है. यहां तकरीबन 300 से अधिक सोसाइटियां हैं. जिले में लाखों लोग हाईराइज सोसाइटियों में निवास करते हैं. बीते दिनों गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटियों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. हाल ही में सामने आए अग्निकांडों ने यहां रहने वाले लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर क्या हाईराइज सोसाइटियां आग लगने जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं?

गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग द्वारा लगातार हाईराइज सोसाइटियों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जा रहा है. फायर सेफ्टी ऑडिट में सामने आया है कि विभाग ने 45 हाईराइज सोसाइटियों को फायर सेफ्टी संबंधी कर्मियों को लेकर नोटिस जारी किए थे. जिसमें से 14 सोसाइटियों ने नोटिस मिलने के बावजूद किसी तरह का कोई सुधार नहीं किया गया. इसके बाद उनके खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अग्निशमन विभाग द्वारा वाद दायर किया गया. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि हाई राइज सोसाइटी में फायर सेफ्टी आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है.

हाईराइज सोसाइटियों में अग्नि सुरक्षा पर स्पेशल सीपी अनिल शुक्ला सुनिए (ETV Bharat)

आखिर हाईराइज सोसाइटियों में आग का खतरा ज्यादा क्यों ?

सामान्य मकान की तुलना में हाईराइज सोसाइटी में आग लगने की स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है. इसकी सबसे बड़ी वजह ऊंचाई है. आग लगने की स्थिति में हाई राइज सोसाइटियों में से निवासियों को रेस्क्यू करना और आग बुझाना किसी चुनौती से कम नहीं होता है. हाल ही में इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन व्यू सोसायटी के एक फ्लैट में आग लगी, देखते ही देखते आग कई फ्लैटों तक फैल गई. सोसाइटी में कुल 9 फ्लैट पूरी तरह से जल गए. अफरा तफरी का माहौल बना रहा. करीब 6 घंटे में आग पर काबू पाया गया. सोसाइटी में आग लगने पर सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि आसपास के फ्लैटों को चपेट में ले सकती है.

क्या अग्निशमन विभाग के पास आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन हैं ?

हाई राइज सोसाइटियों में आग बुझाना बड़ी चुनौती होती है. ऊपर की मंजिलों में आग बुझाने के विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है. 72 और 101 मीटर के हाइड्रोलिक प्लेटफार्म विदेश से खरीदने के लिए कमेटी गठित की गई है. हाइड्रोलिक प्लेटफार्म मिलने के बाद हाई राइज सोसाइटियों में आग बुझाना न सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि कम समय में आग पर काबू पाना संभव होगा. इसके अलावा, अग्निशमन विभाग कंप्रेस्ड एयर फोम व्हीकल खरीदने पर भी विचार कर रहा है. हाई राइज इमारत में आग लगने पर जहां पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता वहां पर यह व्हीकल काफी कारगर साबित होता है.

फायर एनओसी मिलने के बाद भी लापरवाही कैसे बढ़ जाती है ?

हाई राइज सोसाइटियों को अग्निशमन विभाग द्वारा फायर एनओसी 5 वर्षों के लिए जारी की जाती है, लेकिन समस्या यह है की एनओसी मिलने के बाद कई सोसाइटियां या नियमित रखरखाव पर ध्यान नहीं देती. अक्सर देखा गया है कि दो से ढाई साल बाद ही फायर सिस्टम खराब होने लगते हैं. पंप काम करना बंद कर देते हैं. पाइपलाइन जाम हो जाती है या फिर उपकरणों का रखरखाव न होने से फायर सिस्टम पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होता. कागजों में सोसाइटी के पास वैध एनओसी उपलब्ध होती है, लेकिन वास्तविकता में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाती है. यही कारण है कि विभाग नियमित रूप से ऑडिट और निरीक्षण पर जोर दे रहा है.

14 सोसाइटियों के खिलाफ कोर्ट में मामला ?

अग्निशमन विभाग द्वारा ऑडिट के दौरान फायर सेफ्टी सिस्टम दुरुस्त नहीं मिला तो 45 सोसाइटियों को नोटिस जारी कर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए. विभाग का कहना है कि इनमें से 14 सोसाइटियों ने नोटिस के बावजूद भी आवश्यक सुधार नहीं किया. नियमों के अनुसार, यदि बार-बार चेतावनी के बावजूद सुरक्षा मानको का पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसी प्रक्रिया के तहत संबंधित सोसाइटियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया है.

मुख्य द्वार पर नोटिस लगाने का क्या मकसद ?

अग्निशमन विभाग ने जिन सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई की है उनके मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं. इसका उद्देश्य सीधे तौर पर निवासियों को जागरूक करना है. अक्सर फ्लैट खरीदने या किराए पर रहने वाले लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि उनकी सोसाइटी में फायर सेफ्टी सिस्टम किस स्थिति में है. जब मुख्य द्वार पर नोटिस लगाया जाता है तो निवासियों को जानकारी मिल जाती है कि उनकी सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की सोसाइटी में पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं. इससे सोसाइटी प्रबंधन पर भी सुधार करने का दबाव बढ़ जाता है.

मॉकड्रिल से क्या फायदा होता है ?

अग्निशमन विभाग लगातार हाईराइज सोसाइटी में मॉकड्रिल आयोजित कर रहा है. यह केवल एक औपचारिक अभ्यास नहीं बल्कि सुरक्षा की वास्तविक परीक्षा भी होती है. मॉकड्रिल के दौरान फायर सेफ्टी सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करना है. इसके बारे में निवासियों को बताया जाता है. इस प्रक्रिया के दौरान फायर सेफ्टी सिस्टम का वास्तविक परीक्षण भी हो जाता है. क्योंकि मॉकड्रिल के दौरान फायर सेफ्टी सिस्टम उपकरणों का प्रयोग किया जाता है.

हाईराइज सोसाइटियों में खराब फायर सिस्टम और अतिक्रमण बड़ी समस्या

कई सोसाइटियों में आग बुझाने के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो कहीं खराब फायर पंप होते हैं. फायर पंप खराब होने की स्थिति में उपरी मंजिल तक पानी पहुंचाना मुश्किल हो जाता है. कई सोसाइटियों में सीढ़ियों और निकासी मार्गों पर सामान रखा होना आम समस्या बन गई है. कई बार वहां भी ऐसे स्थान पर खड़े कर दिए जाते हैं जहां से आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड के वाहनों को गुजरना होता है. जिसके चलते फायर ब्रिगेड के वाहन अंदर तक दाखिल नहीं हो पाए और आग बुझाने की कार्रवाई शत प्रतिशत सुनिश्चित नहीं हो पाती, या फिर अग्निशमन विभाग को कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है. जिसमें समय लग जाता है और आग बुझाने की कार्रवाई में देरी होती है.

फॉल सीलिंग कैसे बन रही नई चुनौती

45 मीटर से ऊंची सोसाइटी में आग बुझाने के लिए फ्लैटों में स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जाते हैं लेकिन कई बार इंटीरियर के लिए लोग फ्लैटों में फॉल सीलिंग लगवाते हैं. जिसके नीचे स्प्रिंकल सिस्टम दब जाते हैं यदि आग लगती है तो स्प्रिंकलर का पानी सीधे प्रभावित स्थान तक नहीं पहुंच पाता, इससे पूरी सिस्टम की उपयोगिता शून्य हो जाती है.

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