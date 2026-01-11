आवारा कुत्तों के आतंक का अंत! गाजियाबाद की इस सोसाइटी ने ढूंढ निकाला ये अनोखा तरीका, लोगों में खुशी का माहौल
गाजियाबाद में आए दिन आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर प्रदर्शन भी देखे जाते रहे हैं.
Published : January 11, 2026 at 3:26 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, जिले में साल 2025 में डॉग बाइट के कुल 1.38 लाख मामले सामने आए. गली मोहल्लों से लेकर हाई-राइज सोसाइटियों और पॉश इलाकों में लोग आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं. यही वजह है कि गाजियाबाद में आए दिन आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर प्रदर्शन भी देखे जाते रहे हैं.
इसी क्रम में इंदिरापुरम स्थित शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी द्वारा एक नई पहल की गई. नई पहल के तहत सोसाइटी परिसर को पूर्ण "Stray Dogs Free" बनाया गया है. डॉग लवर्स ने भी इस पहल में अहम भूमिका निभाई है. इंदिरापुरम की शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी में तकरीबन 950 फ्लैट हैं. एक अनुमान के मुताबिक करीब पांच हजार लोग रहते हैं. सोसाइटी में मौजूद स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है.
शेल्टर होम में स्ट्रीट डॉग्स को नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराया जाता है. ठंड के मौसम को देखते हुए गर्म कपड़ों की भी व्यवस्था की गई है. इतना ही नहीं AOA और डॉग लवर्स द्वारा शेल्टर होम में शिफ्ट किए गए स्ट्रीट डॉग्स का विशेष ख्याल रखा जाता है. फिलहाल, शिप्रा कृष्णा विस्टा (SKV) सोसाइटी की इस शानदार पहल की काफी सराहना हो रही है.
दिल्ली एनसीआर की विभिन्न सोसाइटियों की अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) संपर्क कर इस पहल को लागू करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले रहे हैं. इस नई पहल से सोसाइटी के निवासी काफी खुश हैं. कई बार देखा जाता है कि आवारा कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं. ऐसे में लोग आवारा कुत्तों के डर के चलते मॉर्निंग वॉक आदि पर जाने से बचते हैं. लेकिन सोसाइटी के स्ट्रीट डॉग्स फ्री होने के बाद अब लोगों में किसी प्रकार का डर नहीं है. खासकर बुजुर्गों और बच्चों को बड़ी राहत मिली है.
"सोसाइटी के डॉग लवर्स और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन ने मिलकर स्ट्रीट डॉग्स के लिए सोसाइटी परिसर के बाहर डॉग शेल्टर बनाने का निर्णय लिया गया. सोसाइटी में मौजूद स्ट्रीट डॉग्स को डॉग शेल्टर में शिफ्ट किया गया है. स्ट्रीट डॉग्स के खाने-पीने और ठंड में रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है. शेल्टर में डॉग्स आराम से रह रहे हैं. इस पहल के लिए हम AOA का धन्यवाद करते हैं."-सिम्मी सेहगल, डॉग लवर एवं निवासी
शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी की AOA के अध्यक्ष रियर एडमिरल (रिटायर्ड) बलविंदर सिंह परिहार के मुताबिक, सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया था. निवासियों पर आवारा कुत्तों द्वारा हमला करने की घटनाएं सामने आती रहती थी. सोसाइटी में आवारा कुत्तों के आतंक के चलते लोगों में डर का माहौल बन गया था. लगातार इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी. आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर बीते सालों में निवासियों द्वारा प्रदर्शन भी किए गए. सोसाइटी परिसर में आवारा कुत्ते द्वारा गर्भवती महिला पर हमला करने का भी मामला सामने आ चुका है.
बलविंदर सिंह परिहार ने बताया कि, सोसाइटी को आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए डॉग लवर्स के साथ बैठकें की. अंत में निष्कर्ष निकला कि सोसाइटी परिसर के बाहर स्ट्रीट डॉग्स के लिए शेल्टर बनाया जाएगा और स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में शिफ्ट किया जाएगा. सोसाइटी पूर्ण रूप से स्ट्रे डॉग्स फ्री हो चुकी है.
स्थानीय निवासी मंजू भाटिया बताती हैं, आवारा कुत्तों से सोसाइटी के लोग काफी परेशान थे. ना के बराबर सोसाइटी परिसर में टहलने के लिए लोग निकलते थे क्योंकि हमेशा डर रहता था कि कहीं कुत्ते पीछे ना पड़ जाए. AOA द्वारा डॉग लवर के साथ समन्वय स्थापित कर सोसाइटी को आवारा कुत्तों से मुक्त करने का रास्ता निकाला गया, जो की बेहद सराहनीय है.
सोसाइटी निवासी नीतू मेहरा कहती हैं, अब आवारा कुत्तों का डर खत्म हो गया है. बेफिक्र होकर सुकून से सोसाइटी परिसर में टहलते हैं. पहले आवारा कुत्ते झुंड में इकट्ठा हो जाया करते थे, जिसके चलते बाहर निकलते हुए डर लगा रहता था कि कहीं कुत्ते हमला न कर दें. बच्चे भी पार्क जाने से डरा करते थे. अब बेफिक्र होकर हम कभी भी सोसाइटी परिसर में टहल सकते हैं.
सोसाइटी निवासी मनीष सिसोदिया कहते हैं, ''साल 2018 में हम शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे. शिफ्ट होने के कुछ महीने बाद ही स्कूल जाने के दौरान बेटी पर सोसाइटी परिसर में मौजूद आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था. घटना के बाद से ही घर के बुजुर्ग और बच्चों को हम अकेले नीचे नहीं भेजते थे. लंबे इंतजार के बाद सोसाइटी आवारा कुत्तों से मुक्त हुई है. इस पहल से खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है. बच्चे और बुजुर्ग अब नीचे जाते हैं तो सुकून रहता है. अब आवारा कुत्तों का डर खत्म हो गया है.''
