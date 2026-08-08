बांग्लादेश सीमा से UP तक पहुंच रही ‘हाई क्वालिटी’ जाली करेंसी; ATS ने दबोचे दो तस्कर
500-500 रुपये के 201 जाली नोट कुल 1,00,500 रुपये बरामद किए गए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 8:14 PM IST
लखनऊ: भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से हाई क्वालिटी की भारतीय जाली करेंसी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पहुंचाने वाले नेटवर्क पर यूपी एटीएस ने कार्रवाई की है. एटीएस ने लखनऊ में कासगंज के रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 500-500 रुपये के 201 जाली नोट कुल 1,00,500 रुपये बरामद किए गए हैं. एटीएस के अनुसार, शुरुआती जांच में बरामद नोट भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुरूप जांचे जाने पर उच्च गुणवत्ता की जाली भारतीय मुद्रा बताई जा रही है.
मालदा के रास्ते यूपी तक पहुंच रही थी नकली करेंसी
एटीएस को सूचना मिल थी कि यूपी के कुछ लोग भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से पश्चिम बंगाल के मालदा के रास्ते उच्च गुणवत्ता की जाली भारतीय मुद्रा लेकर यूपी पहुंच रहे हैं. इसके बाद इस नकली करेंसी को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में खपाने के लिए प्रयास किया जा रहा था. जांच एजेंसी के मुताबिक, जाली नोटों के इस कारोबार से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने के साथ ही इनके राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने की भी आशंका थी.
201 नकली नोट बरामद
सूचना के आधार पर यूपी एटीएस ने 7 अगस्त 2026 को कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजीम खान पुत्र मुजीम खान और राजा उर्फ समीरुल पुत्र स्वर्गीय अहमद हसन, दोनों निवासी ग्राम गणेशपुर, थाना गंजडुंडवारा, जनपद कासगंज के रूप में हुई है. दोनों के कब्जे से 500 रुपये के कुल 201 नोट बरामद किए गए.
RBI के मानकों पर खरे उतरते दिखे नकली नोट
बरामद जाली नोटों की खास बात यह सामने आई कि वे प्रथम दृष्टया बेहद उच्च गुणवत्ता के प्रतीत हो रहे थे. एटीएस ने इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुरूप जांचा. जांच के शुरुआती निष्कर्ष में इन्हें High Quality Fake Indian Currency यानी उच्च गुणवत्ता की जाली भारतीय मुद्रा माना गया है. एटीएस के अनुसार, सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से उच्च गुणवत्ता की जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी कर उसे देश में खपाने में लगे थे. दोनों के खिलाफ एटीएस थाना, लखनऊ में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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