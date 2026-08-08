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बांग्लादेश सीमा से UP तक पहुंच रही ‘हाई क्वालिटी’ जाली करेंसी; ATS ने दबोचे दो तस्कर

आरोपी राजा उर्फ समीरुल और अजीम खान ( Photo Credit; UP ATS )

लखनऊ: भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से हाई क्वालिटी की भारतीय जाली करेंसी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पहुंचाने वाले नेटवर्क पर यूपी एटीएस ने कार्रवाई की है. एटीएस ने लखनऊ में कासगंज के रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 500-500 रुपये के 201 जाली नोट कुल 1,00,500 रुपये बरामद किए गए हैं. एटीएस के अनुसार, शुरुआती जांच में बरामद नोट भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुरूप जांचे जाने पर उच्च गुणवत्ता की जाली भारतीय मुद्रा बताई जा रही है. एटीएस ने दी जानकारी. (Photo Credit; UP ATS) मालदा के रास्ते यूपी तक पहुंच रही थी नकली करेंसी एटीएस को सूचना मिल थी कि यूपी के कुछ लोग भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से पश्चिम बंगाल के मालदा के रास्ते उच्च गुणवत्ता की जाली भारतीय मुद्रा लेकर यूपी पहुंच रहे हैं. इसके बाद इस नकली करेंसी को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में खपाने के लिए प्रयास किया जा रहा था. जांच एजेंसी के मुताबिक, जाली नोटों के इस कारोबार से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने के साथ ही इनके राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने की भी आशंका थी.