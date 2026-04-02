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रामगढ़ में हाई प्रोफाइल चोरी कांड का खुलासा, तीन गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

रामगढ़: पुलिस ने जिले में हुए हाई प्रोफाइल पंचवटी अपार्टमेंट चोरी कांड के साथ-साथ मोबाइल टावरों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड सहित एक अन्य अभियुक्त अभी भी फरार बताया जा रहा है. पकड़े गए चोरों के पास से टावर से काटे गए तांबा और काटने के औजार भी बरामद किए गए हैं.

जानकारी देते डीएसपी फौजान अहमद (Etv bharat)

इन बदमाशों का 18 लाख की चोरी से संबंध

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान डीएसपी फौजान अहमद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का संबंध पंचवटी अपार्टमेंट में हुई करीब 18 लाख रुपये के जेवरात और नकद चोरी से है. यह वारदात जिले की चर्चित घटनाओं में शामिल थीं, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी.

पुलिस को देख भाग रहे थे बदमाश

डीएसपी ने बताया कि 31 मार्च की रात गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए शनिचरा बाजार मैदान में जमा है और इस सूचना पर पुलिस पहुंची तो मैदान में बैठे 5-6 लोग पुलिस को देखकर भागने लगे लेकिन पुलिस ने दौड़ाकर राजा कुमार डोम और मंगल भुईया को पकड़ लिया. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि यही गिरोह जिले के विभिन्न मोबाइल टावरों को भी निशाना बना रहा था.

तांबा और चोरी में इस्तेमाल औजार बरामद

आरोपी टावरों से तांबे के तार काटकर चोरी करते थे और उसे बाजार में बेचकर मोटी रकम हासिल करते थे. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से टावर से काटे गए तांबे के तार और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार भी बरामद किए हैं. इसके साथ ही साथ दोनों की निशानदेही पर चोरी के तांबा का तार खरीदने वाले सुरेश प्रसाद को भी पुलिस ने उसके घर से चोरी के तांबे के तार के साथ पकड़ा है.