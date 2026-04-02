रामगढ़ में हाई प्रोफाइल चोरी कांड का खुलासा, तीन गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार
रामगढ़ पुलिस ने मोबाइल टावरों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है.
Published : April 2, 2026 at 7:43 AM IST
रामगढ़: पुलिस ने जिले में हुए हाई प्रोफाइल पंचवटी अपार्टमेंट चोरी कांड के साथ-साथ मोबाइल टावरों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड सहित एक अन्य अभियुक्त अभी भी फरार बताया जा रहा है. पकड़े गए चोरों के पास से टावर से काटे गए तांबा और काटने के औजार भी बरामद किए गए हैं.
इन बदमाशों का 18 लाख की चोरी से संबंध
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान डीएसपी फौजान अहमद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का संबंध पंचवटी अपार्टमेंट में हुई करीब 18 लाख रुपये के जेवरात और नकद चोरी से है. यह वारदात जिले की चर्चित घटनाओं में शामिल थीं, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी.
पुलिस को देख भाग रहे थे बदमाश
डीएसपी ने बताया कि 31 मार्च की रात गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए शनिचरा बाजार मैदान में जमा है और इस सूचना पर पुलिस पहुंची तो मैदान में बैठे 5-6 लोग पुलिस को देखकर भागने लगे लेकिन पुलिस ने दौड़ाकर राजा कुमार डोम और मंगल भुईया को पकड़ लिया. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि यही गिरोह जिले के विभिन्न मोबाइल टावरों को भी निशाना बना रहा था.
तांबा और चोरी में इस्तेमाल औजार बरामद
आरोपी टावरों से तांबे के तार काटकर चोरी करते थे और उसे बाजार में बेचकर मोटी रकम हासिल करते थे. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से टावर से काटे गए तांबे के तार और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार भी बरामद किए हैं. इसके साथ ही साथ दोनों की निशानदेही पर चोरी के तांबा का तार खरीदने वाले सुरेश प्रसाद को भी पुलिस ने उसके घर से चोरी के तांबे के तार के साथ पकड़ा है.
अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश तेज
आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कई अहम सुराग भी मिले हैं, जिसके आधार पर पंचवटी अपार्टमेंट में मुख्य फरार मास्टरमाइंड और अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बताया जा रहा है कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से पहले रिहायशी इलाकों की रेकी करता था और फिर मौका पाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था. वहीं, सुनसान इलाकों में स्थित मोबाइल टावरों को भी निशाना बनाकर वहां से कीमती तांबा चुरा लेता था.
चोरी की घटना को रोकने के लिए पुलिस का अभियान
रामगढ़ पुलिस ने इस खुलासे को बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि जिले में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसके साथ ही आम लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
गिरफ्तार बदमाशों के नाम
- राजा कुमार, भुईयाटोली, जिला-रामगढ़.
- मंडल भुईया भुईया टोली, जिला-रामगढ़.
- सुरेश प्रसाद, बाजारटांड कुशवाह धर्मशाला के पास, रामगढ़.
बरामद सामानः-
- करीब 2 मीटर काला रंग का केबल तार एक पीस.
- करीब 2-2 मीटर का कॉपर तार 3 पीस.
- करीब 10 मीटर नीला-पीला-लाल रंग का कॉपर तार.
- एक उज्जला रंग के थैले में करीब 3.5 किलोग्राम ताबा तार.
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