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गुरुग्राम में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, विदेशी नागरिक सहित 13 महिला-पुरुष हिरासत में, आपत्तिजनक सामग्री बरामद

गुरुग्राम में स्पा सेंटरों पर छापे के दौरान पुलिस ने 13 पुरुष और 8 महिलाएं को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

Haryana Police
विदेशी नागरिक सहित कई महिला-पुरुष हिरासत में (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 20, 2026 at 2:16 PM IST

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गुरुग्रामः जिले में स्पा सेंटरों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई अब कथित संगठित तस्करी नेटवर्क की जांच तक पहुंच गई है. सेक्टर-90 के सफायर 90 मॉल में हुई कार्रवाई के बाद एक बचाई गई महिला से पूछताछ में पुलिस को झारसा निवासी साहिल के कथित नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली. पुलिस ने साहिल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.

सेक्टर-38 के PG में दूसरे दिन बड़ी रेडः पीड़िता से मिली जानकारी के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर-38 स्थित एक PG में संयुक्त छापेमारी की. कार्रवाई ITPA नोडल ACP अभिलक्ष जोशी की निगरानी में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शिनी के साथ मिलकर की गई. एसीपी हेडक्वार्टर अभिलक्ष जोशी बताया कि "रेड के दौरान 13 पुरुष और 8 महिलाएं मौके पर मिलीं और उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. इनमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे. विदेशी नागरिकों के दस्तावेज और उनके भारत में रहने की वैधता की भी जांच की जा रही है."

गुरुग्राम में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

राज्य महिला आयोग और हरियाणा पुलिस दो दिनों से गुरुग्राम में ऑपरेशन ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन चल रही है. इस दौरान होटलों और पीजी में रेड किया गया. इस दौरान कई महिला और पुरुष पकड़े गए हैं. इनमें कई विदेशी नागरिक भी हैं. रेड के दौरान शराब, मादक पदार्थ, पिस्टल सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद किया गए हैं. पुलिस जांच कर रही है.-उषा प्रियदर्शी, चेयरमैन, हरियाणा राज्य महिला आयोग

वेबसाइट और WhatsApp से लोगों से करते थे संपर्कः पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि साहिल वेबसाइट, WhatsApp चैट और दूसरे संचार माध्यमों के जरिए गतिविधियों को संचालित कर रहा था. जांच में PG, गेस्ट हाउस और गाड़ियों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है. पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क में करीब 10 से 12 सहयोगी भी जुड़े हो सकते हैं. अब पुलिस इन सभी लोगों की भूमिका और नेटवर्क के दायरे की जांच कर रही है.

नाबालिग को जबरन रखने का आरोप: एसीपी हेडक्वार्टर अभिलक्ष जोशी ने बताया कि "पूछताछ के दौरान बचाई गई एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि नाबालिग रहने के दौरान उसे झारसा स्थित एक ठिकाने पर कथित तौर पर जबरन रखा गया था. पुलिस इस दावे की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि नेटवर्क से जुड़ी अन्य महिलाओं या नाबालिगों के साथ भी ऐसी कोई घटना हुई थी या नहीं."

विदेशी महिलाओं की भी जांच: सेक्टर-38 की कार्रवाई के दौरान विदेशी नागरिक भी मिले. पुलिस उनके इमिग्रेशन स्टेटस और दस्तावेजों की जांच कर रही है. जांच अधिकारियों ने बताया कि अगर विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों या आवश्यक दस्तावेजों में कोई उल्लंघन सामने आता है तो Foreigners Act के तहत भी कार्रवाई की जाएगी.

ITPA और Foreigners Act में FIR: मामले में Immoral Traffic (Prevention) Act (ITPA) और Foreigners Act की संबंधित धाराओं के तहत सदर थाना, गुरुग्राम में नई FIR दर्ज की जा रही है. पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों, इस्तेमाल किए जा रहे ठिकानों और वाहनों की भी जांच कर रही है. जांच का उद्देश्य कथित नेटवर्क के पूरे संचालन और इसमें शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाना है.

सफायर-90 की कार्रवाई से खुला नेटवर्क का कनेक्शन: यह कार्रवाई एक दिन पहले सेक्टर-90 स्थित सफायर 90 मॉल में हुई बड़ी रेड के बाद सामने आई है. वहां 18 स्पा सेंटरों पर संयुक्त छापेमारी की गई थी, जिनमें से 8 में संदिग्ध गैर-कानूनी गतिविधियों के प्रथम दृष्टया सबूत मिलने की बात पुलिस ने कही थी. उस ऑपरेशन में करीब 100 पुलिसकर्मी शामिल थे और लगभग 30 महिलाएं और 20 पुरुष मौके पर मिले थे. मौके से जब्त किए गए डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी सबूतों की जांच भी जारी है. गुरुग्राम पुलिस अब दोनों कार्रवाईयों से सामने आए सुरागों को जोड़कर कथित नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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