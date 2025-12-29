ETV Bharat / state

ड्रोन की मदद से पकड़े गए रायपुर में हाई प्रोफाइल जुआरी, फार्म हाउस पर चल रहा था खेल, 31 लाख का माल बरामद

एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया.

GAMBLERS CAUGHT BY DRONE
फार्म हाउस पर चल रहा था खेल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 29, 2025 at 7:33 AM IST

3 Min Read
रायपुर: नए साल के आने से पहले पुलिस ने बदमाशों और जुआरियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ा अभियान छेड़ा है. पुलिस ने एक फार्म हाउस पर रेड कर 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए जुआरियों के पास से पुलिस ने नकदी सहित करीब 31 लाख का माल बरामद किया है. जुआरियों को पकड़ने के लिए पुलिस इस बार हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया है. पुलिस को खबर मिली थी कि मुजगहन थाना इलाके के एक फार्म हाउस में लोग जुआ खेल रहे हैं. खबर की पुष्टि होने के बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम ने ड्रोन से फार्म हाउस की निगरानी शुरू की. जैसे ही ड्रोन कैमरे में जुआरियों की तस्वीरें कैद हुई. पुलिस ने मौके पर रेड कर फार्म हाउस से 16 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया. मौके से पुलिस को लाखों की नकदी और दर्जनों मोबाइल फोन मिले हैं.

ड्रोन की मदद से पकड़े गए जुआरी

पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा और पुलिस उपमहानिरीक्षक सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर जिले में जुआ और सट्टा गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को सूचना मिली कि थाना मुजगहन क्षेत्रांतर्गत स्थित फार्म हाउस में अवैध गतिविधियों के साथ जुआ खेला जा रहा है. पुलिस टीम ने सूचना की पुष्टि ड्रोन कैमरे के माध्यम से की गई. फार्म हाउस के ऊपर जब ड्रोन कैमरा पहुंचा तो अंदर कई लोग जुए के फड़ पर बैठे नजर आए. मौके पर लाखों की नकदी भी ड्रोन कैमरे में कैद हुई. इसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश दी. कार्रवाई के दौरान कोई जुआरी भाग न जाए, इसके लिए पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर रखी थी. पूरी कार्रवाई में एंटी क्राइम ब्रांच, सायबर यूनिट और मुजगहन पुलिस की टीम शामिल रही.

GAMBLERS CAUGHT BY DRONE
ड्रोन की मदद से पकड़े गए जुआरी (ETV Bharat)



जुआरियों से बरामद सामान

  • 2 लाख 12 हजार 600 की नकदी मिली
  • मौके से 2 चार पहिया वाहन मिले
  • 8 दो पहिया वाहनों को पुलिस ने जब्त किया
  • 17 मोबाइल फोन भी जुआरियों से जब्त किए गए
  • जब्त किए गए सामान की कीमत 31 लाख बताई गई.



फार्महाउस मालिक पर भी होगी कार्रवाई

पुलिस जांच में सामने आया है कि फार्म हाउस में जुआ खिलाया जा रहा था. इस मामले में जुए के लिए स्थान उपलब्ध कराने पर फार्म हाउस मालिक के विरुद्ध भी विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है. गिरफ्तार सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना मुजगहन में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. रायपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आउटर क्षेत्र के फार्म हाउसों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. जुआ, सट्टा अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर पुलिस द्वारा ड्रोन और तकनीकी साधनों की मदद से कठोर कार्रवाई की जाएगी. कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

संपादक की पसंद

