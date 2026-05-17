फिरोजाबाद में युवक का हाई प्रोफाइल ड्रामा, प्रेमिका से शादी की जिद में टावर पर चढ़ा
युवक का किसी युवती से प्रेम संबंध थे और वह उससे शादी करना चाहता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 2:31 PM IST
फिरोजाबाद: जनपद में शनिवार की सुबह एक युवक एक टावर पर चढ़ गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को काफी समझाया और लड़की के परिजनों से बात करने का भरोसा दिया तो युवक नीचे उतरा. फिलहाल पुलिस ने युवक से पूछताछ के लिए थाने ले गई है.
जानकारी के अनुसार, युवक का किसी युवती से प्रेम संबंध थे और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब परिजन शादी के लिए राजी नहीं हुए तो युवक एक टावर पर चढ़ गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को काफी समझाया और लड़की के परिजनों से बात करने का भरोसा दिया, तो युवक लगभग पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतरा. इसके बाद पुलिस युवक को पूछताछ के लिए थाने ले गई है. वहीं, युवक की पहचान का नाम अंकित पुत्र महावीर है जो कि टूण्डला कोतवाली इलाके के गांव मोहम्मदाबाद का रहने वाला है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह युवक शनिवार की सुबह एक प्राइवेट स्कूल के पीछे स्थित मोबाइल कंपनी के टावर पर चढ़ गया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. युवक का कहना था कि उसकी शादी उसी लड़की से करा दी जाय, जिससे वह प्रेम करता है. युवक की हरकत देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. परिजनों ने उसे समझाया, लेकिन युवक जब कूदने की धमकी देने लगा तो परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी.
युवक ने बताया कि वह मैनपुरी जनपद की रहने वाली एक लड़की से प्रेम करता है और उसी से शादी भी करना चाहता है. सीओ टूण्डला अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक डिप्रेशन में था, जिसकी बजह से वह टावर पर चढ़ा था. युवक को समझाया कर टावर से नीचे उतार लिया गया है.
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