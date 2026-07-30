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भरतपुर में जेसीबी की खुदाई से हाईप्रेशर गैस पाइपलाइन फटी, 7 जिलों शहित UP के 22 CNG स्टेशनों की सप्लाई ठप

भरतपुर : शहर के बझेरा-अघनेरा रोड पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान देर रात जेसीबी से खुदाई करते समय जमीन के नीचे बिछी हाईप्रेशर स्टील ट्रंक गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई. पाइपलाइन फटते ही तेज गैस रिसाव शुरू हो गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही गैस कंपनी की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा घेरा बनाकर रिसाव पर नियंत्रण करते हुए क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत शुरू कर दी. इससे भरतपुर समेत सात जिले और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी के 22 स्टेशनों की सप्लाई प्रभावित हो गई.

विशेष सतर्कता बरती गई : यह निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की ओर से कराया जा रहा था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खुदाई के दौरान भूमिगत गैस पाइपलाइन का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया, जिससे मुख्य हाईप्रेशर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर आवाजाही सीमित कर दी गई और किसी भी तरह की चिंगारी या आग से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरती गई.