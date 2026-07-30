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भरतपुर में जेसीबी की खुदाई से हाईप्रेशर गैस पाइपलाइन फटी, 7 जिलों शहित UP के 22 CNG स्टेशनों की सप्लाई ठप

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खुदाई के दौरान भूमिगत गैस पाइपलाइन का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया, जिससे मुख्य हाईप्रेशर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई.

जेसीबी की खुदाई से हाईप्रेशर गैस पाइपलाइन फटी
जेसीबी की खुदाई से हाईप्रेशर गैस पाइपलाइन फटी (स्थानीय निवासी)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 10:12 AM IST

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भरतपुर : शहर के बझेरा-अघनेरा रोड पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान देर रात जेसीबी से खुदाई करते समय जमीन के नीचे बिछी हाईप्रेशर स्टील ट्रंक गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई. पाइपलाइन फटते ही तेज गैस रिसाव शुरू हो गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही गैस कंपनी की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा घेरा बनाकर रिसाव पर नियंत्रण करते हुए क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत शुरू कर दी. इससे भरतपुर समेत सात जिले और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी के 22 स्टेशनों की सप्लाई प्रभावित हो गई.

विशेष सतर्कता बरती गई : यह निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की ओर से कराया जा रहा था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खुदाई के दौरान भूमिगत गैस पाइपलाइन का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया, जिससे मुख्य हाईप्रेशर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर आवाजाही सीमित कर दी गई और किसी भी तरह की चिंगारी या आग से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरती गई.

पढ़ें. जयपुर में सड़क धंसने पर सख्त एक्शन: जिम्मेदार एजेंसियों पर कार्रवाई... गैस लाइन फर्म का काम रोका

गैस आधारित उद्योगों पर असर : हादसे का असर केवल भरतपुर तक सीमित नहीं रहा. पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के करीब 22 सीएनजी स्टेशनों की गैस आपूर्ति तत्काल बंद कर दी गई. इसके साथ ही भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक और दौसा सहित कुल सात जिलों में सीएनजी आपूर्ति प्रभावित हो गई. गैस आधारित उद्योगों पर भी इसका असर पड़ा. गैस कंपनी की ओर से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत कराई जा रही है. हालांकि, सीएनजी नेटवर्क और औद्योगिक आपूर्ति को पूरी तरह सामान्य होने में कुछ अतिरिक्त समय लग सकता है.

क्षतिग्रस्त हाईप्रेशर पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर जारी है. तकनीकी टीम लगातार मौके पर काम कर रही है और जल्द से जल्द पाइपलाइन को दुरुस्त कर गैस आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है. भरतपुर शहर में करीब 6 हजार घरेलू पीएनजी (PNG) उपभोक्ता हैं, जिन्हें निर्धारित समय के भीतर दोबारा गैस आपूर्ति शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है. : संदीप सोनी, क्षेत्रीय प्रबंधक, गैस कंपनी

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HIGH PRESSURE GAS PIPELINE RUPTURED
GAS PIPELINE DAMAGE IN JCB DIGGING
जेसीबी की खुदाई से गैस पाइपलाइन फटी
SUPPLY TO CNG STATIONS STOPPED

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