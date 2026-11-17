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हाईटेक होगी हरियाणा पुलिस, ब्रह्मसरोवर पर बनेगा आधुनिक विश्राम गृह, हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में फैसला

High Powered Purchase Committee Meeting ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक में कई विभागों के लिए 231.68 करोड़ रुपये के वस्तु खरीद और निर्माण कार्यों के टेंडरों को मंजूरी दी गई. सरकार ने टेंडर में नैगोशिएशन के बाद तय दरों से कम कीमत पर इन कार्यों को स्वीकृति दी. इस बैठक में वस्तुओं की खरीद से जुड़े 76.39 करोड़ रुपये के 7 मामलों और निर्माण कार्यों से संबंधित 155.29 करोड़ रुपये के 6 मामलों को हरी झंडी दी गई.

पुलिस के लिए अत्याधुनिक फोरेंसिक उपकरण: हरियाणा निवास में हुई इस बैठक में हरियाणा पुलिस के लिए साइबर और डिजिटल अपराधों की जांच को मजबूत करने के लिए कई अत्याधुनिक फोरेंसिक उपकरण खरीदने को मंजूरी दी गई. इनमें 24 डिस्क फोरेंसिक टूल, 24 मैग्नेट एक्जिओम विद क्लाउड डिस्क फोरेंसिक टूल, 6 पासवर्ड डिक्रिप्टर, 12 पोर्टेबल वर्कस्टेशन किट, 12 डीवीआर एग्जामिनेशन टूल और 24 यूनिवर्सल फोरेंसिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस शामिल हैं. सरकार का दावा है कि इन उपकरणों की उपलब्धता से हरियाणा की साइबर अपराध जांच क्षमता में इजाफा होगा और राज्य साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा.