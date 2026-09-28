फाइव डे बैंकिंग पर विचार के लिए बनी हाई पावर कमेटी, आने वाले दिनों में बैंक यूनियन के समाधान संभव
फाइव डे बैंकिंग को लेकर बैंक यूनियन की हड़ताल स्थगित हो गई है. यूनियन की मांगों के लिए अब हाई पावर कमेटी बनाई गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2026 at 5:55 PM IST
रायपुर : 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बैंकों की हड़ताल स्थगित हो चुकी है. फाइव डे बैंकिंग और दूसरी मांगों को लेकर होने वाली तीन दिवसीय हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) ने स्थगित कर दी है. आपको बता दें रविवार रात बैंक अधिकारी कर्मचारियों की मांगों पर पुनर्विचार करने के साथ ही एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है. इसमें सहमति बनने के बाद ही तीन दिवसीय हड़ताल स्थगित की गई है.
2015 में हुआ था निर्णय
सोमवार 28 सितंबर से सभी बैंकों में निर्धारित समय अवधि में बैंकों का संचालन सामान्य रूप से शुरू हो गया है. साल 2015 में सरकार ने सभी बैंकों में दो सैटरडे छुट्टी देने का निर्णय लिया था. इसके साथ यह भी कहा था कि कस्टमर को अगर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी तो आने वाले दिनों में बाकी बचे दो सैटरडे भी छुट्टी दी जाएगी. लेकिन सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, जिसकी वजह से तीन दिवसीय हड़ताल होनी थी. लेकिन अब यह हड़ताल स्थगित कर दी गई है.
हाई पावर कमेटी का हुआ गठन
अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ के राज्य सचिव वाई गोपाल कृष्णा ने बताया कि रविवार की रात को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का एक सर्कुलर निकला है. उसके तहत ये वार्ताएं हमको एक MOU के तहत जानकारी मिली कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जा रही है जिसमें IBA रहेगा. इसके साथ ही यूनाइटेड फोरम के कुछ शीर्ष नेतृत्व रहेंगे. वो कमेटी फाइव डे बैंकिंग को लेकर डिसाइड करेगी कि क्या इस समस्या का अल्टरनेटिव है.
जल्दी से जल्दी फाइव डे बैंकिंग लागू हो सके. क्योंकि पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी पूरे जोश में थे कि ये जो तीन दिन का हड़ताल उसके बाद 26 अक्टूबर से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे. इस तरह का जोश था. ऐसा करके फाइव डे बैंकिंग हासिल करेंगे.रविवार की रात को ये MOU होने की वजह से ढाई साल से फाइव डे बैंकिंग को लेकर जो देरी हो रही थी वह अब आगे बढ़ने की चर्चाएं शुरू होगी. PLI का मुद्दा जो सरकार ने और DFS ने एकतरफा जो लागू करने का जो निर्णय लिया था वह भी समझौता के लिए आया हुआ है. अभी इस MOU के तहत उसको भी लेकर वार्ताएं होंगी - वाई गोपाल कृष्णा,स्टेट सेक्रेटरी,अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ
इसके साथ ही बैंकों में जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है. ग्रेच्युटी का इशू, नई पेंशन स्कीम (NPS) उसके ऊपर हम लोग डिमांड कर रहे हैं. मुख्य बैंकों में भर्ती बंद है. इन सभी मुद्दों को लेकर वार्ताएं फिर से होगी. उम्मीद जताई जा रही है कि अब यह काम तेजी से होगा और हमें आने वाले दिनों में बहुत सारे रिजल्ट दिखेंगे.
40 मिनट अतिरिक्त समय देने का था प्रस्ताव
फाइव डे बैंकिंग को लेकर उन्होंने बताया कि साल 2015 में हमको दो सैटरडे छुट्टी मिल रहा है. उस समय हमें यह बताया गया था कि बाकी दो सैटरडे भी हम आपको छुट्टी देंगे. लेकिन उसमें भी एक शर्त रखी गई थी कि हमें सही विकल्प मिलने पर ही बाकी दो सैटरडे छुट्टी दिया जाएगा. बाकी बचे दो सैटरडे उस कंडीशन में छुट्टी दिया जाएगा. जिससे कस्टमर को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो.
इसके बारे में हमने विकल्प के तौर पर यह बताया था कि हम सप्ताह के सभी दिनों में कस्टमर को अपने समय से अतिरिक्त 40 मिनट देने के लिए सरकार को बताया था. इसके अलावा आज की तारीख में सरकार भी बोलती है कि 93% डिजिटाइजेशन हो चुका है. जिसमें अल्टरनेटिव, चैनल, स्वाइप मशीन, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इन सब चीजों से भी कस्टमर ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं कर रहा है. क्योंकि इन सभी के माध्यम से बैंक के काम हो रहे हैं."
चिरमिरी में जमीन धंसने से बढ़ा खतरा, गड्ढे में समा गई बाइक, लोगों को किया जा रहा शिफ्ट
कांग्रेस का प्रदर्शन : CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, भूपेश बघेल का आरोप, बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा काम
कागजों में पूरा हुआ तितली उद्यान, बिना काम के ही राशि का आहरण, कैंपा मद के बंदरबाट का आरोप