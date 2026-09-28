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फाइव डे बैंकिंग पर विचार के लिए बनी हाई पावर कमेटी, आने वाले दिनों में बैंक यूनियन के समाधान संभव

फाइव डे बैंकिंग पर विचार के लिए बनी हाई पावर कमेटी ( Etv Bharat )

रायपुर : 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बैंकों की हड़ताल स्थगित हो चुकी है. फाइव डे बैंकिंग और दूसरी मांगों को लेकर होने वाली तीन दिवसीय हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) ने स्थगित कर दी है. आपको बता दें रविवार रात बैंक अधिकारी कर्मचारियों की मांगों पर पुनर्विचार करने के साथ ही एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है. इसमें सहमति बनने के बाद ही तीन दिवसीय हड़ताल स्थगित की गई है.