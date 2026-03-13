हजारीबाग में जोनल लेवल क्राइम मीटिंग, आईजी सुनील भास्कर ने अपराध और आगामी त्योहारों की तैयारी का लिया जायजा
झारखंड में आगामी त्योहारों को लेकर बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर ने उच्च स्तरीय बैठक की.
Published : March 13, 2026 at 9:19 AM IST
हजारीबाग: जिले में उत्तरी छोटानागपुर में पड़ने वाले दो रेंज के पुलिस पदाधिकारीयों के साथ बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर ने उच्च स्तरीय बैठक की है. यह बैठक आगामी त्योहार रामनवमी और ईद को लेकर अहम बताई जा रही है. इसके साथ ही उत्तरी छोटा नागपुर रेंज में पड़ने वाले सभी एसपी के साथ क्राइम रिव्यू मीटिंग भी हुई है.
अपराध की स्थिति को लेकर बैठक
पिछली बैठक में जो एजेंडा लाया गया था, उस पर कितना अमल किया गया है, इसका भी रिव्यू किया गया. साथ ही जिले में अपराध की स्थिति क्या है? इसे लेकर भी जोनल आईजी ने रेंज में पड़ने वाले सभी जिलों के एसपी से जानकारी ली. बैठक के दौरान अपराध नियंत्रण पर विशेष रूप से दिशा निर्देश निर्गत किया गया . सभी एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम बनाने के साथ साथ पुराने मामलों का अनुसंधान जल्द से जल्द पूरा करें.
रामनवमी को लेकर पुलिस गंभीर
जानकारी के मुताबिक, बैठक इसलिए अति महत्वपूर्ण बताई जा रही है कि आने वाले समय में दो महत्वपूर्ण त्योहार ईद और रामनवमी है. हजारीबाग की रामनवमी बेहद खास होती है और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कई जरुरी कदम उठाती रही है. हजारीबाग की रामनवमी को लेकर भी आईजी सुनील भास्कर ने सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश निर्गत किए हैं. इन्होंने कहा कि मंगल जुलूस काफी शांति के साथ संपन्न हुआ है. आने वाले त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसे लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं. इन्होंने लोगों से अपील किया है कि पर्व उत्सव उमंग के साथ मनाएं. लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है.
संगठित अपराध पर पुलिस की पैनी नजर
आईजी सुनील भास्कर ने बताया कि संगठित अपराध को लेकर भी रेंज में पड़ने वाले जिले के एसपी से जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है. गिरोहों को पहले से चिन्हित किया जा चुका है. वैसे अपराधी जो जेल के अंदर है और जेल के बाहर है सभी पर नजर बनाई गई है. कई अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हे जिला बदर करने की भी कार्रवाई की जा रही है. ई प्रिजन के जरिए भी अपराधियों पर नजर रखी जा रही है. ताकि उनके गतिविधि पर नजर रखी जा सके.
त्योहार से पहले जिले में हाई लेवल मीटिंग
इधर, रामनवमी के ठीक पहले जोनल लेवल क्राइम मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है. आने वाले समय में प्रशासन के सामने शांतिपूर्ण त्योहार संपन्न कराना एक बड़ी जिम्मेवारी होगी. बहरहाल आम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि प्रशासन का सहयोग करें और पर्व शांति से संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभायें.
हजारीबाग एसपी कार्यालय में जोनल लेवल क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया. जिसकी अध्यक्षता बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर ने की. बैठक में हजारीबाग के डीआईजी अंजनी झा, बोकारो डीआईजी आनंद प्रकाश समेत कई जिले के एसपी मौजूद रहे.
