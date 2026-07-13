देवघर श्रावणी मेला 2026: AI कैमरों, ड्रोन और QRT के सुरक्षा घेरे में होंगे शिवभक्त, DGP ने दिए कई निर्देश
श्रावणी मेले 2026 को लेकर पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्र की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई.
Published : July 13, 2026 at 8:30 PM IST
रांची: आगामी राजकीय श्रावणी मेला-2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए झारखंड पुलिस ने व्यापक सुरक्षा तैयारियां शुरू कर दी हैं. सोमवार को पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्र की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई.
बैठक में मेला क्षेत्र की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और चिकित्सा व्यवस्था समेत सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई. डीजीपी ने स्पष्ट किया कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन उपलब्ध कराना झारखंड पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
श्रीमती तदाशा मिश्र, पुलिस महानिदेशक झारखंड द्वारा विश्व प्रसिद्ध "श्रावणी मेला-2026" को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।— Jharkhand Police (@JharkhandPolice) July 13, 2026
बैठक में आगामी श्रावणी मेला को लेकर विधि-व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली, (1/2) pic.twitter.com/fYksro0PBd
QRT और सादे लिवास में तैनात होंगे जवान
डीजीपी ने निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र के संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए. इसके साथ ही सादे लिवास में भी पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति होगी ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके. त्वरित कार्रवाई के लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन, पुलिस बल की ब्रीफिंग और उनके आवास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया.
AI कैमरे, ड्रोन और कंट्रोल रूम से होगी 24 घंटे निगरानी
श्रावणी मेले की सुरक्षा व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया गया है. डीजीपी ने निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र, बाबा मंदिर परिसर, कांवरिया पथ और पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाए. इसके अलावा ड्रोन कैमरे, एआई आधारित कैमरे और अन्य आधुनिक तकनीकों की मदद से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी. सभी गतिविधियों पर कंपोजिट कंट्रोल रूम से लगातार नजर रखी जाएगी.
भारी और सामान्य वाहनों के लिए ट्रैफिक प्लान
श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान लागू करने का निर्देश दिया गया है. भारी और सामान्य वाहनों के लिए अलग-अलग रूट निर्धारित किए जाएंगे, साथ ही ओपी और टीओपी की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि जाम और अव्यवस्था की स्थिति न बने.
महिला सुरक्षा, हेल्प डेस्क और खोया-पाया केंद्र
महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की तैनाती होगी. इसके अलावा पुलिस सहायता केंद्र, महिला सहायता केंद्र, चाइल्ड हेल्प डेस्क और खोया-पाया केंद्रों को चौबीसों घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी जरूरतमंद श्रद्धालु को तत्काल सहायता मिल सके.
मेडिकल इमरजेंसी से लेकर आपदा प्रबंधन पर जोर
डीजीपी ने मेडिकल इमरजेंसी, अग्निशमन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एम्बुलेंस और अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया. साथ ही बिजली, पेयजल और पुरुष एवं महिला शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं श्रद्धालुओं के ठहराव स्थलों पर उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय करने को कहा गया.
रेलवे स्टेशनों पर सतर्कता, प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल रूम
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जसीडीह, धनबाद समेत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्लेटफॉर्म पर चौबीसों घंटे कंट्रोल रूम और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली संचालित करने की बात कही गई है.
रूट मैप, हेल्पलाइन और ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था
मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रमुख स्थानों पर रूट मैप और आवश्यक मोबाइल नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे. इनके पंपलेट भी वितरित किए जाएंगे, साथ ही बैरिकेडिंग, ड्रॉप गेट और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था कर आपात स्थिति में ग्रीन कॉरिडोर तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं. असामाजिक तत्वों, जेबकतरों और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखते हुए आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करने को भी कहा गया.
अंतरराज्यीय समन्वय के साथ लगातार मॉनिटरिंग
बैठक के अंत में डीजीपी तदाशा मिश्र ने सभी वरीय पुलिस अधिकारियों को श्रावणी मेला-2026 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है. उन्होंने अंतरराज्यीय समन्वय के साथ सतर्कता और संवेदनशीलता से कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि झारखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराना पुलिस की सर्वोच्च जिम्मेदारी है, ताकि श्रावणी मेला-2026 शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके.
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