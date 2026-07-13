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देवघर श्रावणी मेला 2026: AI कैमरों, ड्रोन और QRT के सुरक्षा घेरे में होंगे शिवभक्त, DGP ने दिए कई निर्देश

रांची: आगामी राजकीय श्रावणी मेला-2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए झारखंड पुलिस ने व्यापक सुरक्षा तैयारियां शुरू कर दी हैं. सोमवार को पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्र की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई.

बैठक में मेला क्षेत्र की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और चिकित्सा व्यवस्था समेत सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई. डीजीपी ने स्पष्ट किया कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन उपलब्ध कराना झारखंड पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

QRT और सादे लिवास में तैनात होंगे जवान

डीजीपी ने निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र के संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए. इसके साथ ही सादे लिवास में भी पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति होगी ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके. त्वरित कार्रवाई के लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन, पुलिस बल की ब्रीफिंग और उनके आवास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया.

AI कैमरे, ड्रोन और कंट्रोल रूम से होगी 24 घंटे निगरानी

श्रावणी मेले की सुरक्षा व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया गया है. डीजीपी ने निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र, बाबा मंदिर परिसर, कांवरिया पथ और पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाए. इसके अलावा ड्रोन कैमरे, एआई आधारित कैमरे और अन्य आधुनिक तकनीकों की मदद से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी. सभी गतिविधियों पर कंपोजिट कंट्रोल रूम से लगातार नजर रखी जाएगी.

भारी और सामान्य वाहनों के लिए ट्रैफिक प्लान

श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान लागू करने का निर्देश दिया गया है. भारी और सामान्य वाहनों के लिए अलग-अलग रूट निर्धारित किए जाएंगे, साथ ही ओपी और टीओपी की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि जाम और अव्यवस्था की स्थिति न बने.

महिला सुरक्षा, हेल्प डेस्क और खोया-पाया केंद्र

महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की तैनाती होगी. इसके अलावा पुलिस सहायता केंद्र, महिला सहायता केंद्र, चाइल्ड हेल्प डेस्क और खोया-पाया केंद्रों को चौबीसों घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी जरूरतमंद श्रद्धालु को तत्काल सहायता मिल सके.