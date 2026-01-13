ETV Bharat / state

रांची में लापता अंश-अंशिका मामले की उच्चस्तरीय समीक्षा, विशेष टीम को तेज कार्रवाई के निर्देश

रांची: धुर्वा थाना क्षेत्र से लापता हुए बच्चों अंश कुमार और अंशिका कुमारी की बरामदगी को लेकर पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं. सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रांची के गोपनीय कार्यालय में इस मामले की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता आईजी (ऑपरेशंस) झारखंड, रांची मनोज कौशिक ने की.

12 जनवरी 2026 को अपराह्न 1:30 बजे आयोजित इस बैठक में धुर्वा थाना कांड संख्या 01/26 (दिनांक 03.01.2026), धारा 137(2) बीएनएस के तहत गठित विशेष टीम द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की विस्तार से समीक्षा की गई. बैठक में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस अधीक्षक सहित विशेष टीम के अधिकारी मौजूद थे.

बैठक में लापता बच्चों की बरामदगी को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और अब तक हुई पुलिस कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की गई. साथ ही आगे की रणनीति पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ. आईजी (ऑपरेशंस) ने विशेष टीम में शामिल अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामले में सभी बिंदुओं पर सख्ती से अनुपालन करते हुए कार्रवाई को और तेज किया जाए.

बैठक में देश के 20 राज्यों के 439 जिलों में कार्यरत एनजीओ नेटवर्क के माध्यम से लापता बच्चों की खोजबीन को लेकर किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई. सभी संगठनों से अपील की गई कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय एनजीओ कार्यकर्ताओं के सहयोग से बच्चों की बरामदगी में रांची पुलिस की मदद करें.