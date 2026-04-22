ETV Bharat / state

झारखंड में अवैध अफीम खेती पर सख्ती, डीजीपी तदाशा मिश्र ने दिए कड़े निर्देश

रांची: झारखंड में अवैध अफीम की खेती और मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर लगाम कसने के लिए पुलिस मुख्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा ने की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में रांची, चतरा, पलामू, चाईबासा, हजारीबाग, लातेहार, सरायकेला-खरसावां और खूंटी सहित अफीम प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने हिस्सा लिया.

अफीम की खेती के खिलाफ अभियान में आए तेजी

बैठक में वर्ष 2025 के दौरान अफीम की खेती के विनष्टिकरण, 2025-26 फसल वर्ष में कार्रवाई की स्थिति, बड़े तस्करों की पहचान और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई. डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अवैध अफीम की खेती के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाए. उन्होंने कहा कि केवल खेती नष्ट करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसमें शामिल बड़े नेटवर्क और तस्करों तक पहुंचकर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

कार्रवाई के लिए समन्वय की जरूरत

बैठक में एडीजी मनोज कौशिक ने भी कई अहम निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर संयुक्त कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही सेटेलाइट इमेज के माध्यम से अफीम की खेती वाले क्षेत्रों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया गया.