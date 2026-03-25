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रांची में एलपीजी आपूर्ति सुधार के लिए सख्त निर्देश, कालाबाजारी पर कार्रवाई तेज

रांची: राजधानी रांची में एलपीजी गैस की आपूर्ति में आ रही समस्याओं को लेकर उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक की गई. इसका उद्देश्य जिले में गैस की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करना, मौजूदा समस्याओं की समीक्षा करना और त्वरित समाधान निकालना है.

LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बैठक

इस दौरान जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रतिनिधि एवं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद रहे. विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों जैसे सिलेंडर की अनियमित आपूर्ति, डिलीवरी में देरी, बुकिंग सिस्टम की तकनीकी समस्याएं और कुछ इलाकों में स्टॉक की कमी पर विस्तार से चर्चा की गई.

गैस वितरण में पारदर्शिता की जरूरत

उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में एलपीजी की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को जल्द से जल्द कम किया जाए. उन्होंने कहा कि आपूर्ति प्रणाली को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सभी एजेंसियां समन्वय के साथ काम करें. डिस्ट्रीब्यूटर्स को अतिरिक्त सिलेंडर उपलब्ध कराने और तय समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, आपूर्ति की नियमित निगरानी के लिए एक विशेष टीम गठित करने का निर्णय लिया गया.

हल्पेलाइन नंबर जारी

एलपीजी से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन ने lpgranchi2026@gmail.com ईमेल आईडी शुरू की है. इसके अलावा, अबुआ साथी व्हाट्सएप नंबर 9430328080 के माध्यम से भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी शिकायतों की लगातार मॉनिटरिंग कर उचित कार्रवाई की जाएगी.

गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्ती