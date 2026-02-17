ETV Bharat / state

बजट सत्र को लेकर स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने की उच्चस्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने उच्चस्तरीय बैठक की है. साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं.

JHARKHNAD ASSEMBLY BUDGET
आधिकारियों के साथ बैठक करते स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 17, 2026 at 4:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: बजट सत्र के दौरान सदन में आने वाले प्रश्नों को सही और ससमय जवाब देने का सख्त निर्देश स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने राज्य के आला अधिकारियों को दिए हैं. विधानसभा में मंगलवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित विभिन्न विभागों के सचिव मौजूद थे. संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी में हुई इस बैठक में स्पीकर ने सदन में ध्यानाकर्षण, प्रश्नकाल आदि में आनेवाले प्रश्नों का सही और ससमय जवाब सरकार की ओर से देने के निर्देश दिए.

बैठक के बाद स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने मीडियाकर्मी से बात की. स्पीकर ने कहा कि अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जो भी सामग्री की आवश्यकता बजट सत्र के दौरान होगी, उसे उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से विभागीय अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि ससमय प्रश्नों का जवाब आयेगा.

बैठक को लेकर जानकारी देते स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री (ईटीवी भारत)

संसदीय कार्य मंत्री ने ससमय जवाब देने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस सत्र को अहम बताते हुए कहा कि अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में कार्यपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है. ऐसे में उनसे अपेक्षा की गई है कि सदन के अंदर जो भी प्रश्न आए, उसका ससमय जवाब मिले. साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है. जिससे 18 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को सुचारु ढंग से संचालित किया जा सके.

jharkhnad assembly budget
अधिकारियों के साथ बैठक करते स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री (ईटीवी भारत)
17 दिनों के कार्यदिवस का होगा बजट सत्र

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार खास होने वाला है. इस बार के बजट सत्र में जहां विधानसभा पेपरलेस की दिशा में कदम बढ़ाता दिखेगा, वहीं सदन की कार्यवाही भी बदली बदली सी दिखेगी. 18 फरवरी से शुरू हो रहे इस बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे. जिसकी शुरुआत 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से होगा. 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद विवाद के बाद 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा.

20 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट

20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा. इसी दिन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी लाए जाने की संभावना है. शनिवार और रविवार की वजह से 21 और 22 फरवरी को अवकाश रहेगा. वहीं 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के मतदान की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित होने की संभावना है. हालांकि अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार इस दिन अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के बाद मतदान और पारण निर्धारित किया गया है.

24 फरवरी को होंगे बजट पेश

24 फरवरी को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे. इससे पहले प्रश्नकाल की कार्यवाही होगी. 25 फरवरी को बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. 26 फरवरी को भी आय व्यय के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. 27 फरवरी को अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा. इसके बाद 28 फरवरी से 8 मार्च तक होली का अवकाश रहेगा. फिर 9 मार्च से 13 मार्च तक प्रश्नकाल के बाद बजट के अनुदान मांगों पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा.

ये भी पढ़ें: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होगा खास, रणनीति बनाने में जुटा सत्तापक्ष-विपक्ष

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से होगा शुरू, 24 फरवरी को पेश होगा राज्य का बजट

विधायिका के सवालों का जवाब देने में लापरवाह बनी कार्यपालिका, संसदीय कार्यमंत्री ने जताई नाराजगी

TAGGED:

बजट सत्र 2026
JHARKHAND ASSEMBLY
SPEAKER RAVINDRANATH MAHTO
मंत्री राधाकृष्ण किशोर
JHARKHNAD ASSEMBLY BUDGET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.