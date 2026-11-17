कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस का बड़ा प्लान, आधुनिक तकनीक से होगी निगरानी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने की समीक्षा
आगामी कुंभ मेला-2027 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 8:29 PM IST
हरिद्वार: कुंभ मेले को सुरक्षित बनाने के लिए कुंभ मेला पुलिस भी तैयारी में जुटी हुई है. मंगलवार को मेला नियंत्रण भवन सभागार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई. जिसमें अर्ध कुंभ मेला पुलिस और पुलिस मुख्यालय के तमाम आला अधिकारी शामिल हुए. बैठक में अर्ध कुंभ मेला में पुलिस फोर्स की तैनाती, सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल और मेला पुलिस फोर्स के रहने की व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई.
दरअसल, कुंभ को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी है. मेले में अपराध और साइबर खतरों से निपटने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा रणनीति तैयार की जा रही है. प्रमुख स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए भीड़ नियंत्रण, यातायात, आपातकालीन निकासी और सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार किया जा रहा है. पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम से की जाएगी.
मंगलवार को मेला नियंत्रण भवन सभागार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी. मुरुगेसन और एडीजी प्रशासन एपी अंशुमान की संयुक्त अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक में कुंभ मेले की सुरक्षा और व्यवस्थाओं से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई. एसएसपी कुंभ आयुष अग्रवाल और एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से अब तक की तैयारियों और प्रस्तावित कार्ययोजना की जानकारी दी. मेलाधिकारी सोनिका और आईजी कुंभ योगेंद्र सिंह रावत ने भी व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव रखे.
बैठक में प्रमुख स्नान पर्वों पर भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष चर्चा हुई. घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था, पैदल यात्रियों के डायवर्जन, होल्डिंग एरिया, वॉच टावर और आपातकालीन निकासी की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए. संवेदनशील स्थानों पर बम निरोधक दस्ते से एंटी सबोटाज चेकिंग कराने और एटीएस, एसटीएफ और अभिसूचना इकाइयों को सक्रिय रखने पर जोर दिया गया.
साइबर सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अधिकारियों ने रणनीति पर चर्चा की. सोशल मीडिया पर अफवाहों, भ्रामक सूचनाओं और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाएगी. साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई का तंत्र विकसित किया जाएगा. इसके साथ ही आइसीसीसी, सीसीटीवी नेटवर्क, ड्रोन और एंटी ड्रोन प्रणाली और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को समय से क्रियाशील करने के निर्देश दिए गए.
यातायात व्यवस्था के तहत पार्किंग स्थलों, होल्डिंग एरिया और वैकल्पिक मार्गों को चिह्नित करने के साथ ही जाम की आशंका वाले स्थानों का प्रबंधन करने पर चर्चा हुई. रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी की तैनाती, ट्रेनों के नियमन, सीसीटीवी निगरानी और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई. अग्निशमन व्यवस्था के लिए फायर सेफ्टी परीक्षण और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया.
कुंभ में तैनात होने वाले पुलिस बल के आवास, भोजन, पेयजल और अन्य सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए. सीएपीएफ, होमगार्ड, जल पुलिस, घुड़सवार पुलिस, यातायात पुलिस और अग्निशमन कर्मियों की जरूरत का आकलन करने को कहा गया. निर्माणाधीन पुलिस थानों, चौकियों और पुलिस लाइनों का काम निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए.
समीक्षा बैठक के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी प्रशासन ने पुलिस लाइन ऋषिकुल का निरीक्षण किया. आईजी अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने थानों, चौकियों, घाटों, हरकी पैड़ी के अस्थायी पुलों और संकरे मार्गों का जायजा लिया. आईजी पुलिस दूरसंचार एवं अग्निशमन विम्मी सचदेवा ने संचार सब कंट्रोल रूम और फायर स्टेशनों का निरीक्षण किया. आईजी यातायात एवं जीआरपी कृष्ण कुमार वीके ने हाईवे पार्किंग, होल्डिंग एरिया और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था देखी. वहीं आईजी पीएंडएम बरिंदरजीत सिंह ने निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया.
कुंभ मेले के लिए लगने वाली फोर्स और उपकरण के लिए आकलन कर लिया गया है. जल्द ही विभिन्न स्थानों से पुलिस फोर्स पहुंचनी शुरू होंगी. अर्ध कुंभ मेला पुलिस में पैरामिलिट्री फोर्सेस, एटीएस, डॉग स्क्वायड समेत तमाम सुरक्षा इकाइयां शामिल रहेंगे. साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पर्याप्त उपयोग किया जा रहा है. सभी फोर्सेज की ट्रेनिंग कराई जाएगी. स्नान पर्वों पर भीड़ बढ़ने के साथ शटल बसें चलाई जाएंगी, इसके लिए शहर से बाहर भी पार्किंग चिन्हित कर ली गई हैं.
-वी मुरुगेशन, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर-
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