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कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस का बड़ा प्लान, आधुनिक तकनीक से होगी निगरानी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने की समीक्षा

कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस का बड़ा प्लान ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: कुंभ मेले को सुरक्षित बनाने के लिए कुंभ मेला पुलिस भी तैयारी में जुटी हुई है. मंगलवार को मेला नियंत्रण भवन सभागार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई. जिसमें अर्ध कुंभ मेला पुलिस और पुलिस मुख्यालय के तमाम आला अधिकारी शामिल हुए. बैठक में अर्ध कुंभ मेला में पुलिस फोर्स की तैनाती, सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल और मेला पुलिस फोर्स के रहने की व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई.

दरअसल, कुंभ को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी है. मेले में अपराध और साइबर खतरों से निपटने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा रणनीति तैयार की जा रही है. प्रमुख स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए भीड़ नियंत्रण, यातायात, आपातकालीन निकासी और सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार किया जा रहा है. पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम से की जाएगी.