पलामू का सदर अंचल कार्यालय बना राजनीति का केंद्र! अधिकारी के खिलाफ शुरू हुई हाई लेवल जांच
पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने पलामू सदर अंचल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
Published : November 4, 2025 at 8:53 PM IST
पलामू: झारखंड के पलामू जिले में राजनीति पारा चढ़ा हुआ है. इस पॉलिटिकल ड्रामे में कई राजनीतिक दल एवं संगठन शामिल हैं. दरअसल कुछ दिनों पहले पलामू के मेदिनीनगर सदर अंचल कार्यालय में हंगामा करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में हम पार्टी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. इस दौरान जिलाध्यक्ष पर जातिसूचक शब्द का भी इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद एससी एसटी की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी.
पूर्व के अचंल अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग
इस घटना के बाद पलामू सदर अंचल कार्यालय को लेकर कई लोग आंदोलन शुरू कर चुके हैं. सदर अंचल अधिकारी अमरदीप बल्होत्रा पर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी, भाजपा नेता ज्योति पांडेय, परशुराम सेना समेत कई लोगों ने गंभीर आरोप लगाए थे. पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विमला कुमारी के नेतृत्व में एक टीम ने डीसी से मुलाकात भी की थी जबकि कई संगठनों ने इस मामले में पूर्व के भी अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. वहीं विरोध के तरीकों पर भी सवाल उठ रहा है.
पलामू के सौहार्द को बिगड़ने की कोशिश: जेएमएम
सदर अंचल पदाधिकारी हंगामा मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि इस घटना के माध्यम से पलामू के सौहार्द को बिगड़ने की कोशिश हो रही है. हम पार्टी के जिलाध्यक्ष पर जिस तरह से कार्रवाई हुई थी, उसके विरोध में हम पार्टी को आंदोलन करना चाहिए था या उसके सहयोगी दलों को भी सामने आना चाहिए था. इस तरह की घटनाओं को जातिगत विवाद बताना सही नहीं है. संवैधानिक तरीके से आंदोलन का सबको अधिकार प्राप्त है. झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगा. पूरे मामले में सीएम से शिकायत की जाएगी एवं उन्हें जानकारी भी दी जाएगी. कुछ लोग इसे विवादित एवं पेचीदा बना रहे हैं.
सदर अंचल अधिकारी के द्वारा पैसे की लेनदेन से संबंधित पूरी जानकारी डीसी को सौंप दी गई है और मुख्य सचिव को भी जानकारी दे दी गई है. जिस तरह की बात सामने आई है, वह गलत है. झारखंड सरकार लोगों का कल्याण कर रही है. भ्रष्ट अधिकारी के लिए कोई भी स्थान नहीं है: केएन त्रिपाठी, पूर्व मंत्री
हाई लेवल जांच की मांग
सदर अंचल अधिकारी अमरदीप बल्होत्रा के खिलाफ हाई लेवल जांच शुरू हो चुकी है. जांच समिति में डीडीसी जावेद हुसैन, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार एवं प्रशिक्षु आईएएस हिमांशू लाल शामिल है. यह समिति सदर अंचल अधिकारी के राजस्व से जुड़े हुए कार्यों की जांच करेगी और इससे संबंधित रिपोर्ट पलामू डीसी को सौंपेगी.
अंचल अधिकारी के विवाद मामले में मंगलवार को समाहरणालय परिसर का घेराव के साथ नारेबाजी की गई. घेराव के दौरान सदर अंचल अधिकारी को बर्खास्त करने एवं कार्रवाई करने की मांग की गई है.
