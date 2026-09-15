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छात्र आवास की कमी दूर करने के लिए 60 दिन में सिफारिशें देगी उच्चस्तरीय समिति, पीजी का होगा पंजीकरण

निजी पीजी को लेकर भी सरकार नियमन की तैयारी कर रही है. पीजी संचालकों के लिए 15 दिनों के अंदर अलग पोर्टल तैयार किया जाएगा.

शिक्षा एवं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद की बैठक
शिक्षा एवं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद की बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2026 at 7:43 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में छात्र आवास की कमी और निजी पीजी में सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली सरकार ने अब व्यापक नियमन की तैयारी शुरू कर दी है. शिक्षा एवं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में मंगलवार को छात्र आवास एवं सुरक्षा पर गठित 20 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की पहली बैठक हुई. समिति अगले 60 दिनों में अपनी अंतिम सिफारिशें देगी. इसके तहत छात्रावासों की संख्या बढ़ाने, खाली सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल, पीजी के अनिवार्य पंजीकरण और भवनों की सुरक्षा जांच सहित कई जरूरी कदमों पर काम किया जाएगा.

बैठक में तय किया गया कि दिल्ली के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों से संबंधित डेटा को एक जगह जुटाने और मैप करने के लिए 15 दिनों के भीतर केंद्रीय पोर्टल विकसित किया जाएगा. इससे दिल्ली में पढ़ने वाले और दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों की आवास संबंधी जरूरतों का आकलन किया जा सकेगा. समिति छात्रावासों की मौजूदा क्षमता और मांग के बीच अंतर का भी अध्ययन करेगी. विश्वविद्यालय परिसरों में अतिरिक्त हॉस्टल बनाने के लिए अधिक फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की अनुमति देने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा.

पीजी संचालकों के लिए भी 15 दिन में पोर्टल:

निजी पीजी को लेकर भी सरकार नियमन की तैयारी कर रही है. पीजी संचालकों के लिए 15 दिनों के अंदर अलग पोर्टल तैयार किया जाएगा. इस पर पीजी सुविधाओं का पंजीकरण करना होगा और भवन की आयु, संरचना का आकार तथा अग्नि सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की जानकारी देनी होगी. समिति पीजी के लिए नए कानून और नियम तैयार करेगी. इसमें प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग समेत सभी संबंधित विभाग और हितधारक शामिल होंगे.

मनमाने बिजली शुल्क और किराये पर भी नजर

पीजी व्यवस्था को केवल सुरक्षा के स्तर पर नहीं, बल्कि किराये और अन्य शुल्क के स्तर पर भी विनियमित करने की योजना है. प्रस्तावित व्यवस्था में लीज एग्रीमेंट को नियंत्रित करने, मनमाने बिजली अधिभार पर रोक लगाने और अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से किराये की सीमा तय करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा संस्थागत और निजी पीजी के लिए अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था तथा केंद्रीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है.

संरचनात्मक ऑडिट और फायर सेफ्टी होगी अनिवार्य:

छात्रों की सुरक्षा के लिए पीजी और छात्र आवासों में संरचनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी. अनिवार्य स्ट्रक्चरल ऑडिट, अग्नि सुरक्षा जांच और आपातकालीन निकासी व्यवस्था लागू करने पर समिति काम करेगी. पीजी संचालकों और छात्रों के लिए नियमित मॉक ड्रिल कराने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है, जिससे आपात स्थिति में सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने की तैयारी सुनिश्चित की जा सके.

खाली सरकारी संपत्तियों को हॉस्टल में बदलने की तैयारी

छात्रावासों की कमी दूर करने के लिए सरकार कम इस्तेमाल हो रही सरकारी और डीडीए की संपत्तियों का भी इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाशेगी. नरेला में खाली सरकारी आवासों जैसी संपत्तियों की पहचान कर उन्हें छात्रावासों में बदलने पर विचार किया जाएगा. हालांकि, ऐसी जगहों को छात्रों के लिए व्यावहारिक बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन से उनकी कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा. डीडीए और शहरी विकास विभाग को नए छात्रावासों के निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है.

शिकायतों के लिए बनेगा डिजिटल डैशबोर्ड:

छात्रों को आवास संबंधी समस्याओं की शिकायत दर्ज कराने के लिए केंद्रीकृत डिजिटल डैशबोर्ड विकसित करने की भी योजना है. इस पर छात्र अत्यधिक भीड़, भवन की सुरक्षा से जुड़े खतरे और लीज नियमों के उल्लंघन जैसी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे. शिकायतों के समयबद्ध समाधान की व्यवस्था भी प्रस्तावित है.

कई बड़े अधिकारी और विश्वविद्यालयों के कुलपति समिति में

20 सदस्यीय समिति में दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, एमसीडी आयुक्त, एनडीएमसी अध्यक्ष और डीडीए उपाध्यक्ष शामिल हैं. गृह, राजस्व, स्वास्थ्य, शहरी विकास, विधि और लोक निर्माण विभाग के सचिव तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी समिति का हिस्सा हैं. इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी समिति में शामिल हैं. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है.

बैठक में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार छात्रों के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यावहारिक और संतुलित नियामक व्यवस्था तैयार करना है, जिससे छात्रों को सुरक्षित, सुलभ और बेहतर आवास मिल सके.

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