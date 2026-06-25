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पलामू के मेदिनीनगर में तालाब और कुएं के सर्वे के लिए हाईलेवल कमेटी गठित, डीसी को सौंपे गए डिजिटल एविडेंस

पलामू के मेदिनीनगर में तालाब और कुएं के सर्वे के लिए हाईलेवल कमेटी गठित की गई है.

Encroachment on and around pond
तालाब और उसके आसपास अतिक्रमण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 5:21 PM IST

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पलामू: पलामू प्रमंडल के सबसे बड़े शहर सह मुख्यालय मेदिनीनगर में मौजूद जलस्रोतों के सर्वे के लिए हाईलेवल कमेटी बनाई गई है. यह कमेटी 10 दिनों में सभी जलस्रोतों का सर्वे करेगी और पलामू डीसी को एक रिपोर्ट सौंपेगी. जलस्रोतों का सर्वे करने वाली कमेटी, मेदिनीनगर नगर निगम के नगर आयुक्त के अध्यक्षता में बनाई गई है.

कमेटी में सदर एसडीएम, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सदर और अंचल अधिकारी चैनपुर को शामिल किया गया है. यह कमेटी मेदिनीनगर में मौजूद तालाब, कुएं और सभी तरह के जलस्रोतों का सर्वे करेगी और उनके हालत की मौजूद स्थिति को देखेगी.

तालाब और कुएं के सर्वे के लिए हाईलेवल कमेटी गठित (Etv Bharat)

जल स्त्रोतों का होगा सर्वेक्षण

इस दौरान देखा जाएगा कि तालाब क्षेत्र एवं जलस्रोतों के आसपास अतिक्रमण कितना है, यह अतिक्रमण पक्का है या कच्ची स्थिति में है और बाद में जलस्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा. भूमि संरक्षण पदाधिकारी और मत्स्य पदाधिकारी की भी जांच में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. भूमि संरक्षण पदाधिकारी सभी तरह के पैरामीटर की जांच करेंगे जबकि मत्स्य पदाधिकारी, मछली पालन की संभावनाओं को लेकर रिपोर्ट तैयार करेंगे.

वरिष्ठ नागरिक मंच ने प्राकृतिक जलस्रोत के अस्तित्व पर उठाए थे सवाल

वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत को एक पत्र सौंपा गया था. इस पत्र के माध्यम से मेदिनीनगर शहर में मौजूद प्रकृति जलस्त्रोतों के आस्तित्व पर सवाल उठाए गए थे. वरिष्ठ नागरिक मंच की तरफ से मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में मौजूद नावाटोली, आबादगंज, बस स्टैंड, हमीदगंज, रोटरी स्कूल, शाहपुर और पनेरी बांध तालाब को लेकर जानकारी दी गई थीं.

वहीं वरिष्ठ नागरिक मंच की तरफ से सभी तालाबों की विस्तृत जानकारी डीसी को सौंपी गई थी. वरिष्ठ नागरिक मंच में डिजिटल एविडेंस भी जिला प्रशासन को सौंपे गए हैं. वरिष्ठ नागरिक मंच के संरक्षक एवं झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सह पूर्व सांसद इंदर सिंह नामधारी हैं जबकि अध्यक्ष विजय आनंद सरस्वती, महासचिव सुरेश उदयपुरी, युवा अध्यक्ष पूर्व डिप्टी मेयर राकेश कुमार सिंह उर्फ मंगल सिंह है.

अतिक्रमण के शिकार हैं कई जल स्रोत

पूर्व डिप्टी मेयर राकेश कुमार सिंह उर्फ मंगल सिंह की तरफ से बताया कि वरिष्ठ नागरिक मंच में तीन पीढ़ी तक के लोग शामिल हैं, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर जल स्रोतों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, कई ऐसे जल स्रोत है, जो अतिक्रमण के शिकार है. वरिष्ठ नागरिक मंच की तरफ से जलस्रोत को लेकर आग्रह किया गया था, जिस पर जांच शुरू हुई है.

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SURVEY PONDS AND WELLS IN PALAMU
पलामू में जलस्रोतों का सर्वे
HIGH LEVEL COMMITTEE CONSTITUTED
तालाब और कुआं का सर्वे
SURVEY OF WATER SOURCES IN PALAMU

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