मथुरा के IIT बाबा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट का राज्य सरकार से जवाब तलब, दुष्कर्म का है आरोप
छत्तीसगढ़ की युवती ने साधु के खिलाफ गोवर्धन थाने में तहरीर दी थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 10:07 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभिषेक मिश्रा (30) उर्फ आईआईटियन बाबा के दुष्कर्म मामले में दाखिल ज़मानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है. मामले की सनवाई न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा कर रहे हैं.
बता दें कि मथुरा के गोवर्धन थाने में एक छात्रा ने 25 मई 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर हाल राधाकुंड निवासी अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण उर्फ आईआईटियन बाबा के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है. पीड़िता का आरोप है कि उसकी बहन मथुरा के एक संस्थान में इंटर्नशिप करती है. साथ ही आरोपी बाबा की भजन मंडली में भजन-कीर्तन करती थी.
वह अपने बहन से मिलने मथुरा गई थी. वहां बहन के कमरे में थी. इसी दौरान आरोपी बाबा आया और भगवान का प्रसाद बोलकर नशीला दूध पिला दिया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. शिकायत में कहा गया कि आश्रम में ही लड़के-लड़कियों का ब्रेनवॉश करके उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थीं. कुछ लड़कियों के साथ तो शारीरिक संबंध भी बनाए थे.
पुलिस ने आरोपी को दो जून को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया था. जेल में बंद बाबा ने एडीजे/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट के यहां जमानत के लिए अर्जी दाखिल की. हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की है.
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