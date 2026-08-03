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मथुरा के IIT बाबा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट का राज्य सरकार से जवाब तलब, दुष्कर्म का है आरोप

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभिषेक मिश्रा (30) उर्फ आईआईटियन बाबा के दुष्कर्म मामले में दाखिल ज़मानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है. मामले की सनवाई न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा कर रहे हैं.

बता दें कि मथुरा के गोवर्धन थाने में एक छात्रा ने 25 मई 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर हाल राधाकुंड निवासी अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण उर्फ आईआईटियन बाबा के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है. पीड़िता का आरोप है कि उसकी बहन मथुरा के एक संस्थान में इंटर्नशिप करती है. साथ ही आरोपी बाबा की भजन मंडली में भजन-कीर्तन करती थी.

वह अपने बहन से मिलने मथुरा गई थी. वहां बहन के कमरे में थी. इसी दौरान आरोपी बाबा आया और भगवान का प्रसाद बोलकर नशीला दूध पिला दिया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. शिकायत में कहा गया कि आश्रम में ही लड़के-लड़कियों का ब्रेनवॉश करके उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थीं. कुछ लड़कियों के साथ तो शारीरिक संबंध भी बनाए थे.