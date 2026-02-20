ETV Bharat / state

वाराणसी के इंग्लिशियालाइन में गिराया जाएगा जर्जर भवन, जानिए हाईकोर्ट ने किरायेदारों को लेकर क्या कहा

हाईकोर्ट ने नगर निगम को दो सप्ताह में ध्वस्तीकरण पूरा करने और पुलिस प्रशासन को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किरायेदारों के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण आम लोगों की सुरक्षा है. कोर्ट ने कहा, यदि कोई भवन जर्जर और खतरनाक स्थिति में है तो उसके ध्वस्तीकरण में किरायेदार बाधा नहीं डाल सकते. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में प्रशासन को वैधानिक अधिकारों के तहत तुरंत कार्रवाई करने की छूट है. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दिया.

मामला वाराणसी के ‘मुक्तेश्वर महादेव मुक्तेश्वरी दुर्गा धर्मार्थ सेवा समिति’ की इंग्लिशियालाइन स्थित एक पुरानी इमारत से जुड़ा है. वाराणसी नगर निगम ने 3 अगस्त 2021 को भवन को असुरक्षित घोषित कर ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था, लेकिन किरायेदारों द्वारा दायर मुकदमों के कारण कार्रवाई टलती रही. 29 अगस्त 2025 को भवन का एक हिस्सा गिरने से जनहानि का गंभीर खतरा पैदा हो गया. इसे लेकर मुक्तेश्वर महादेव मुक्तेश्वरी दुर्गा धर्मार्थ सेवा समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जर्जर भवन को गिराने की मांग की.

खंडपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 331 और 334 नगर निगम आयुक्त को खतरनाक भवन गिराने की शक्ति देती है. एक बार भवन असुरक्षित घोषित हो जाए तो निवासियों को खाली करना अनिवार्य है, अन्यथा पुलिस की मदद ली जा सकती है. अदालत ने यह भी कहा कि किरायेदारी कानून सुरक्षा देता है, पर जनसुरक्षा के सामने उसकी सीमा है. हालांकि, निवासियों को सामान निकालने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए.
कोर्ट ने नगर निगम को दो सप्ताह में ध्वस्तीकरण पूरा करने और पुलिस प्रशासन को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

