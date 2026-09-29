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रामलीला आयोजन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी- मुख्य कार्यवाही खारिज होने से अंतरिम आदेश के उल्लंघन की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी अंतरिम आदेश के प्रभावी रहने के दौरान उसका उल्लंघन किया गया है, तो मुख्य मामला बाद में खारिज हो जाने से संबंधित पक्ष अवमानना की कार्रवाई से बच नहीं सकता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कार्यवाही समाप्त होने के आधार पर अंतरिम आदेश के उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.