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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- विशेष शिक्षक भर्ती में 2019 से बाहर चल रहे पूर्व शिक्षकों की याचिका खारिज

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विशेष शिक्षकों के 4900 पदों पर निकाली गई विशेष चयन प्रक्रिया के संबंध में कहा है कि विज्ञापन में केवल संविदा, दैनिक वेतन अथवा आउटसोर्सिंग पर वर्तमान में कार्यरत विशेष शिक्षकों को ही स्क्रीनिंग व चयन में शामिल करने की शर्त पूरी तरह से वैध, तर्कसंगत और संवैधानिक है.

यह आदेश देते हुए न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के तहत तय की गई इस पात्रता शर्त को हाईकोर्ट अपनी ओर से शिथिल नहीं कर सकता. इसी के साथ कोर्ट ने वर्ष 2019 से सेवा से बाहर चल रहे पूर्व संविदा शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया.

​याचिका में कहा गया था कि याची महाराजगंज जिले में समेकित शिक्षा योजना के तहत 2005, 2006, 2010 और 2011 से इटिनरेंट/रिसोर्स टीचर (विशेष शिक्षक) के रूप में कार्यरत थे. मई 2019 तक कार्य करने के बाद जुलाई 2019 में विभाग ने जिले के 12 शिक्षकों का नवीनीकरण किया लेकिन याचियों सहित अन्य का नवीनीकरण नहीं किया गया.

नवीनीकरण न होने के विरुद्ध दाखिल उनकी याचिका को हाईकोर्ट पुष्पा श्रीवास्तव केस के आधार पर खारिज कर चुका था (जिसके खिलाफ स्पेशल अपील विचाराधीन है). स्पेशल अपील बेंच के निर्देश पर याचियों ने नियमित नियुक्ति के लिए प्रत्यावेदन दिया था, जिसे बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज ने 15 जून को खारिज कर दिया था. इसे भी याचिका में चुनौती दी गई थी.

​बेसिक शिक्षा परिषद के 13 जून 2026 के विज्ञापन के सामान्य निर्देश संख्या 2 के तहत अभ्यर्थियों के लिए संविदा, दैनिक वेतन या आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी का अनुबंध पत्र/आदेश संलग्न करना अनिवार्य किया गया था. ​याचियों की दलील थी कि वे स्नातक हैं, उनके पास डीएड/बीएड (विशेष शिक्षा) डिग्री है, और उनका भारतीय पुनर्वास परिषद का सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर 2028/2033 तक वैध रूप से नवीनीकृत है. इसलिए सिर्फ वर्तमान में बेरोजगार होने के आधार पर उन्हें बाहर करना अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है.

कोर्ट ने ​आदेश में कहा कि यह चयन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रजनीश कुमार पांडे बनाम भारत संघ में हुए निर्देशों के तहत हो रही है. ​सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि लगभग 4900 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकाल कर उन शिक्षकों के आवेदनों पर विचार किया जाए, जो संविदा या आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं. ​कोर्ट ने 6 सितंबर 2025 के शासनादेश का संज्ञान लिया, जिसके तहत ​प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के लिए स्नातक व आरसीआई मान्यता प्राप्त डीएड (विशेष शिक्षा) और एक्टिव सीआरआर अनिवार्य है. ​उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) के लिए स्नातक व बीएड (विशेष शिक्षा) और एक्टिव सीआरआर अनिवार्य है.