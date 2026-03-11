ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के अहम फैसले: गढ़ गणेश मंदिर में रोपवे के निर्माण का रास्ता साफ, शहर की गलियों से कचरा हटाने के निर्देश

हाईकोर्ट ने तीन अहम मामलों पर सुनावई करते हुए निर्देश दिए, जिसमें गढ़ गणेश रोपवे निर्माण और शहर की सफाई व्यवस्था शामिल है.

Published : March 11, 2026 at 8:54 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के गढ गणेश मंदिर में रोपवे के निर्माण पर दिए यथा-स्थिति के आदेश को वापस ले लिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिका को भी निस्तारित कर दिया है. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों और जिला कलेक्टर के 1 मई, 2024 के आदेश के खिलाफ अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है. अदालत ने पन्द्रह दिन में अपील पेश होने पर उसे समय-सीमा के भीतर मानने के आदेश दिए हैं. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड की याचिका का निस्तारण करते हुए दिए. अदालत ने मामले में गत 1 अगस्त, 2024 को रोपवे के निर्माण पर यथा-स्थिति के आदेश दिए थे.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने गढ गणेश मंदिर में रोपवे के निर्माण के लिए आवेदन किया था. वहीं, मंदिर ट्रस्ट को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से स्वीकृति देने के खिलाफ याचिकाकर्ता ने जिला कलेक्टर के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराई थी, जिसका निस्तारण नहीं होने पर पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसका अदालत ने 18 मार्च, 2024 को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता व अन्य को सुनवाई का मौका देकर आपत्तियों को विस्तृत आदेश से निस्तारित करने को कहा. याचिका में कहा गया कि कलेक्टर ने 1 मई, 2024 को याचिकाकर्ता की आपत्तियों का निस्तारण कर आदेश जारी कर दिया. इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.

याचिका में कहा गया कि सरकार ने मंदिर ट्रस्ट को रोप-वे निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन ट्रस्ट ने इसका काम मैसर्स शिवम प्राइम इन्फ्रा को सौंप दिया, जबकि इस कंपनी ने रोपवे निर्माण के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया था. याचिका में बताया गया कि उसने पुष्कर और उदयपुर सहित देश में करीब डेढ़ दर्जन जगहों पर रोप-वे का निर्माण किया है. याचिका में यह भी कहा गया कि पूर्व में अदालत के आदेश पर याचिकाकर्ता ने कलेक्टर को इस संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन कलेक्टर ने आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने कहा कि रोपवे अधिनियम की धारा 22 के तहत कलेक्टर के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार के समक्ष अपील की जाएगी. ऐसे में वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के कारण याचिका को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका को निस्तारित कर दिया है.

वहीं, हाईकोर्ट ने एनडीपीएस से जुड़े मामले में अदालती आदेश के बावजूद कानोता थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की जानकारी नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि डीजीपी को जांच के लिए आदेश भेजते हुए दो माह में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन पेश की गई रिपोर्ट से लगता है कि थानाधिकारी के कृत्य को प्रदेश के उच्चतम पुलिस अधिकारी की ओर से संरक्षित किया जा रहा है.

अदालत ने कहा कि जब पुलिस अधिकारी को ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है तो हम यह मानते हैं कि पुलिस स्टेशन लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए नहीं है, इसलिए कोई महिला रात के समय छेडछाड या दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने नहीं जाती. इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी को 16 मार्च को यह बताने को कहा है कि मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश किशन सांसी की ओर से दायर द्वितीय जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को कहा है कि वह शहर से ठोस कचरा हटाने, सड़कों और आम रास्तों व नालियों की सफाई के लिए जरूरी कदम उठाए. इसके साथ ही अदालत ने शहर की आवासीय कॉलोनियों में बड़े आकार के डपिंग बॉक्स लगाकर उन्हें रोज सुबह नियमित रूप से साफ करने को कहा है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश विमल चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा है कि नगर निगम को हर आवासीय कॉलोनी से कचरा हटाने के लिए समय सारणी तय करनी चाहिए. वहीं, बाजार में भी कूड़े की सफाई तय समय पर होनी चाहिए और इस संबंध में एरिया के संबंधित निवासियों व दुकानदारों को इसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए. अदालत ने यह भी कहा कि जो स्थानीय निवासी कचरा हटाने को लेकर अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, उन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए. अदालत ने नगर निगम को यह बताने को कहा है कि वार्ड वार काम कर रहे सफाई कर्मचारियों का ब्यौरा पेश किए जाए और यह भी बताया जाए कि कितने सफाई कर्मचारियों को सफाई के अलावा दूसरे काम दिए जा रहे हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वह नगर निगम के काम से खुश नहीं हैं.

याचिकाकर्ता अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने कहा कि नगर निगम ने करीब 8000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की है, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत कम सफाई कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, जिन कर्मचारियों की भर्ती की गई है, उनमें से ज्यादातर को या तो ऑफिस में लगाया जा रहा है या उनकी सेवा का इस्तेमाल सफाई के अलावा दूसरे काम के लिए किया जा रहा है. इसका नतीजा यह है कि शहर में सफाई का काम रुक गया है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि कई सफाई कर्मचारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम के तहत लगाया गया है, जबकि उनका काम नियमित तौर पर सफाई करने का है. इसके जवाब में नगर निगम ने कहा कि उनके पास उपस्थिति रजिस्टर है, इसमें सफाई कर्मचारी अपने ऑफिस में अपनी उपस्थिति लगा रहे हैं. नगर निगम की ओर से रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा, जिस सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने नगर निगम को निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 18 मार्च को रखी है.

