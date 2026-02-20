ETV Bharat / state

हाईकोर्ट की टिप्पणी- स्टेट्स सिंबल बन गया है सुरक्षा लेना, पुलिस सुरक्षा देने की मांग वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर कड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा, कर दाताओं के पैसे की कीमत पर पुलिस सुरक्षा एक स्टेटस सिंबल बन गया है. विकास चौधरी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की पीठ ने कहा कि खतरे की भावना की प्रकृति और सुरक्षा देने की ज़िम्मेदारी का फैसला संबंधित अधिकारियों पर छोड़ देना चाहिए. यह साफ तौर पर एक तथ्य का सवाल है, जिसे ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को देखना है, न कि इस कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए इसे तय करना है. कोर्ट ने कहा है कि पुलिसकर्मियों के रूप में सुरक्षा का प्रावधान एक स्टेटस सिंबल बन गया है, जिसके ज़रिए राज्य और टैक्सपेयर्स के पैसे की कीमत पर एक खास वर्ग बनाया गया. याचियों ने इस आधार पर पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए कहा उनकी जान को खतरा था. उन्होंने अपने फ़ोन हैक करने, उनके ईंट-भट्ठे की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाने और एक झूठे ट्रस्ट डीड के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराई है.