हाईकोर्ट की टिप्पणी- स्टेट्स सिंबल बन गया है सुरक्षा लेना, पुलिस सुरक्षा देने की मांग वाली याचिका खारिज

कोर्ट ने कहा, कानून के शासन और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाले देश में राज्य द्वारा प्रिविलेज्ड लोगों का एक क्लास नहीं बनाया जाना चाहिए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : February 20, 2026 at 10:16 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर कड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा, कर दाताओं के पैसे की कीमत पर पुलिस सुरक्षा एक स्टेटस सिंबल बन गया है.

विकास चौधरी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की पीठ ने कहा कि खतरे की भावना की प्रकृति और सुरक्षा देने की ज़िम्मेदारी का फैसला संबंधित अधिकारियों पर छोड़ देना चाहिए. यह साफ तौर पर एक तथ्य का सवाल है, जिसे ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को देखना है, न कि इस कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए इसे तय करना है.

कोर्ट ने कहा है कि पुलिसकर्मियों के रूप में सुरक्षा का प्रावधान एक स्टेटस सिंबल बन गया है, जिसके ज़रिए राज्य और टैक्सपेयर्स के पैसे की कीमत पर एक खास वर्ग बनाया गया. याचियों ने इस आधार पर पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए कहा उनकी जान को खतरा था. उन्होंने अपने फ़ोन हैक करने, उनके ईंट-भट्ठे की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाने और एक झूठे ट्रस्ट डीड के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज कराई है.

कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए खतरे के आंकलन के अनुसार एक सिक्योरिटी गार्ड दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि कानून के शासन और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाले देश में राज्य द्वारा प्रिविलेज्ड लोगों का एक क्लास नहीं बनाया जाना चाहिए. हमारे देश का एक लिखा हुआ संविधान है और प्रस्तावना के अनुसार, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय दिलाना और सभी को बराबरी का दर्जा और मौका देना है.

राज्य को समाज में एक खास अधिकार वाला वर्ग बनाने वाला नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह संविधान में दिए गए न्याय और बराबरी के सिद्धांत को छोड़ना होगा. ऐसे मामले हो सकते हैं जहां जनहित के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा देने की ज़रूरत हो, लेकिन यह पारदर्शी और सही तरीके से किया जाना चाहिए और अगर इसे कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो राज्य को अपने फैसले को सही ठहराने में सक्षम होना चाहिए.

