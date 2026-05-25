हाईकोर्ट की टिप्पणी- न्यायाधीश सुपर कंप्यूटर या रोबोट नहीं, सजावटी कागज नहीं हैं अदालत के आदेश, पालन करना बाध्यकारी
कोर्ट ने महात्मा गांधी के कथन का उल्लेख करते हुए कहा, न्यायालय आदेशों की अवहेलना पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो न्यायपालिका की गरिमा कमजोर होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 9:58 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत के आदेशों की अवहेलना पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि न्यायालय के आदेश केवल “सजावटी कागज़” नहीं हैं, बल्कि उनका पालन करना सभी पक्षों की बाध्यकारी जिम्मेदारी है. कोर्ट ने कहा कि यदि केवल स्टे वेकेशन आवेदन दाखिल कर देने से आदेशों का पालन रोका जाने लगे तो न्याय व्यवस्था अराजकता में बदल जाएगी.
शिक्षक राधेश्याम यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे संवैधानिक न्यायालयों में एक जज के समक्ष प्रतिदिन 400, 500, 600 और कई बार 800 से अधिक मुकदमे सूचीबद्ध होते हैं. ऐसे अत्यधिक बोझ के बीच क्या लोग यह अपेक्षा कर सकते हैं कि न्यायाधीश “सुपर रोबोट, सुपर कंप्यूटर या सुपर ह्यूमन” की तरह लगातार काम करें?
अदालत ने कहा कि मामलों के लंबित रहने के दौरान यदि पक्षकारों को खुलेआम आदेशों की अवहेलना की छूट दे दी जाए तो न्याय व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्था और अराजकता में बदल जाएगी. याची के पक्ष में वर्ष 2022 में पारित अंतरिम आदेश के बावजूद चार वर्षों तक वेतन नहीं दिया गया. अदालत ने गाजीपुर के वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक प्रकाश सिंह को पक्षकार बनाते हुए उनके खिलाफ आगे की अवमानना कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए.
राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि रिट याचिका में स्टे वेकेशन आवेदन लंबित है, इसलिए आदेश का पालन नहीं किया गया. इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल आवेदन दाखिल कर देना किसी अंतरिम आदेश को स्वतः निष्प्रभावी नहीं बनाता. जब तक सक्षम अदालत आदेश को संशोधित, स्थगित या निरस्त न करे, तब तक उसका पालन अनिवार्य है.
कोर्ट ने कहा कि यदि पक्षकार यह कहने लगें कि “हमने आदेश निरस्तीकरण का आवेदन दे दिया है, इसलिए पालन नहीं करेंगे”, तो यह न्यायपालिका की अधिकारिता पर सीधा हमला होगा. अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसी स्थिति न्यायिक व्यवस्था को “मज़ाक” बना देगी और आम जनता का कानून से विश्वास उठ जाएगा.
महात्मा गांधी के कथन “कोई आपका अपमान आपकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता” का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि यदि न्यायालय अपने आदेशों की अवहेलना पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो न्यायपालिका की गरिमा स्वयं कमजोर होगी.
हाईकोर्ट ने माना कि आदेश की अवहेलना प्रथम दृष्टया सिद्ध होती है और विपक्षी पक्ष अवमानना का दोषी पाया गया है. अदालत ने मामले को 8 जुलाई 2026 को आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध करते हुए डीआइओएस को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया. हालांकि कोर्ट ने यह छूट भी दी कि यदि वह रिट कोर्ट के आदेश का पालन कर देते हैं तो अवमानना से मुक्त होने का अवसर रहेगा.
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